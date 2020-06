Halsema krijgt applaus-actie burgers, ook burgemeesters steunen haar

Halsema moet zich vandaag in de Amsterdamse raad verantwoorden voor het feit dat ze de betoging van 1 juni jl. op de Dam niet liet stilleggen, ook al waren er veel meer mensen dan verwacht en ook nog eens dichter op elkaar dan de anderhalvemeterregel volgens het coronaprotocol voorschrijft.

Op Facebook schrijft de organisator van de applaus-actie, Jesse Heeringa: „Iedereen weet dat ze aan de kant van het morele gelijk staat. Femke Halsema is een visionair, die het grotere geheel maar al te goed ziet en niet terugdeinst om haar functie op het spel te zetten door onverzettelijk voor een moreel goed te staan. Elk raadslid moet weten dat wij Femke Halsema niet van plan zijn te laten gaan. Dus voordat de vergadering begint, verzamelen wij op het plein voor de Stopera om Femke Halsema een ‘daverend applaus’ te geven.” Tientallen mensen hebben al aangegeven naar de Stopera te gaan, nog eens ruim 400 zijn geïnteresseerd.

Ook collega-bestuurders geven Halsema een morele steun. „De wijze waarop de burgemeester van Amsterdam is becommentarieerd door leden van de Tweede Kamer past niet in ons democratisch bestel.” Dat stellen voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jan van Zanen, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies en voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het beraad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s, in een opiniestuk in de Volkskrant.

Behalve dat de rol van Halsema onderwerp van gesprek was in de Kamer, is ook het kabinet verzocht verantwoording af te leggen, geven de voorzitters aan. „Dit heeft zelfs geleid tot een ­motie, waarin de regering wordt opgeroepen in overleg te treden met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om na hoor en wederhoor vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om herhaling te voorkomen. Ook wordt gesteld dat bezien moet worden of het gewenst is om te komen tot een andere voorzitter van deze Veiligheidsregio.”

Onbehoorlijk gedrag

Een burgemeester op dergelijke wijze de maat nemen, getuigt volgens de voorzitters van weinig respect van de Kamer. „Zonder kennis van de feiten en zonder dat zij zich kan verdedigen. Dat vinden wij onbehoorlijk.” Het is niet aan de Tweede Kamer om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter van een Veiligheidsregio in een lokale of regionale situatie, aldus de voorzitters. „In ons bestel legt een burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad. En een voorzitter van een Veiligheidsregio in een crisissituatie doet dat aan alle gemeenteraden van de ­inliggende gemeenten van de betreffende veiligheidsregio.”

Doordat parlementariërs zich negatief hebben uitgelaten over het optreden en functioneren van Halsema, heeft dit het beeld van de situatie in Amsterdam gepolitiseerd voordat het debat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, stellen de drie. „Dit ondermijnt de positie van de lokale bestuurders, die juist in deze pandemie een cruciale rol hebben.”

Lees ook: Halsema moet zich verantwoorden in raad, nieuwe demo in Amsterdam