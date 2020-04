7 ultieme klassiekers op Netflix uit de jaren '80 en '90

Niets zo lekker als oude films kijken. Vroeger had je de keuze uit stapels videobanden, nu staan diezelfde klassieke films uit de jaren '80 en '90 op Netflix. Zeven ultieme klassiekers op een rij.

De tijdgeest, sfeer, normen en waarden, technieken, uitvindingen, nostalgie; ook als het verhaal niet eens zo heel goed is, zijn klassieke films uit de jaren '80 en '90 een genot om naar te kijken.

Klassieke films

Maar naast commerciële blockbusters zijn er in die tijd natuurlijk ook steengoede kwaliteitsfilms gemaakt. We noemen bijvoorbeeld The Shawshank Redemption, volgens velen de beste film ooit. In dit lijstje kom je zowel de kwalitatieve als commerciële blockbusters tegen die nu op Netflix staan. Glaasje River Cola erbij, zak bolognese chips op schoot en genieten.

1. Ghost Busters (1984)

Deze film met Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Rick Moranis, Sigourney Weaver, Annie Potts en Ernie Hudson behoeft geen introductie. Ghost Busters kijk je op Netflix, uit pure nostalgie.

2. The Shawshank Redemption (1994)

Open tien lijstjes met de beste films ooit en bij negen staat The Shawshank Redemption bovenaan. Nog nooit gezien? De van moord beschuldigde eerzame bankier Andy Dufresne (Tim Robbins) begint een nieuw leven in de Shawshank-gevangenis en vormt een hechte band met een oudere medegevangene, Red (Morgan Freeman).

3. Dirty Dancing (1987

Tussen gewelddadige series als Narcos: Mexico door is het heerlijk om met je vriend of vriendin terug te gaan naar de jaren '80 en jezelf te verliezen in de muzikale film Dirty Dancing. Patrick Swayze als dansleraar Johnny Castle, Jennifer Grey als het meisje dat verliefd op hem wordt. Heerlijke portie feel good in tijden van crisis. Enige nadeel: de komende week zit Time Of My Life in je hoofd.

4. Goodfellas (1990)

Goodfellas wordt beschouwd als een van de beste films ooit in het maffiagenre. Het scenario van de film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Henry Hill. De half-Ierse, half-Italiaanse Henry wil al van jongs af aan bij de maffia. Hij begint als loopjongen en valt onder de hoede van Jimmy Conway, een oude rot in het vak. Net als The Irishman is deze film geregisseerd door Martin Scorsese en spelen zowel Robert De Niro als Joe Pesci mee.

5. Free Willy (1993)

Na het maffiageweld weer even iets zoets tussendoor. Free Willy kijk je op een zondag, net na het ontbijt en nog in je pyjama. Jesse raakt bevriend met orka Willy. De rest weet je vast wel en toch is het lekker om deze klassieke film nog een keer te kijken op Netflix.

6. The Karate Kid (1984)

Ralph Macchio als Daniel LaRusso, Pat Morita als Mr. Miyagi. Wax on, wax off. The Karate Kid is zonder twijfel een van de beste tienerfilms ooit. De tijdsgeest, zoete romantiek, overduidelijk verstopte educatieve bedoelingen, alles is lekker.

7. Police Academy (1984)

Voor verschillende generaties is Police Academy puur jeugdsentiment. De comedy gaat over een politieschool waar studenten worden opgeleid tot politieagent. Aan een dergelijke portie slapstick heb je soms gewoon even behoefte.