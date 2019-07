Wat is er te doen deze vakantieweek?

Maud krijgt een berichtje van Rosa, de vrouw waar Jelle mee vreemd is gegaan. Rosa vertelt haar dat ze niet wist dat Jelle nog een vriendin had toen zij met hem ging. Maud weet niet goed wat ze moet geloven en de woorden van Rochella helpen niet echt mee. Die zegt meteen dat Maud geen snars moet geloven van wat Rosa zegt. Even later belandt Maud in een borrel van haar collega’s op het Marie Heinekenplein. In een dronken bui appt ze Tommy om te vragen of hij ook komt. Hoewel ze bang is dat het als een booty call zou voelen, hapt Tommy meteen. En even later voelt ze een hand op haar heup…

Ik draai me vliegensvlug om en sta oog in oog met Tommy. Meteen voel ik dat ik begin te stralen. I don’t know, maar Tommy heeft iets speciaals. Zijn ogen sprankelen en hij is letterlijk altijd positief. „Hey lieve Maud, alles goed met je?", zegt hij terwijl hij me omhelst. Vervolgens begint hij zichzelf voor te stellen aan mijn collega’s. Deze jongen is letterlijk nergens awkward over. Met een glimlach plof ik neer op een stoel en Tommy ploft naast me. „Zo, nu maar eens proeven of je de waarheid zei over die sangria!"

Nog twee uur later lijkt het alsof er 3 minuten voorbij zijn, zo snel gaat de tijd. We hebben er met zijn allen vijf kannen sangria doorheen gejast en ik voel dat ik met een dubbele tong praat. De helft van de groep is afgetaaid, maar ik ben nog lang niet klaar om naar huis te gaan. Tommy en ik zijn de hele avond al aan het kletsen met elkaar. We raken maar niet uitgepraat en als je me zou vragen waar het allemaal over ging, kan ik niet eens heel goed antwoord geven. Sporten, de liefde, de aankomende reis naar Ibiza, maar ook pannenkoeken (lekker!), voordringen (stom!) en snot (IEUW) komen voorbij als onderwerpen. Als de barman ons van het terras af wil jagen, voel ik dat ik lichtelijk teleurgesteld ben. Ik wil nog niet dat deze avond voorbij is!