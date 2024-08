Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trans-boot Canal Parade roept op tot zorgvuldigheid in trans-onderwerpen

Deelnemers van de trans-boot die morgen meevaart in de Canal Parade, dragen die dag een boodschap uit. Ze roepen media op om „nauwkeurig te berichten over transgender onderwerpen en desinformatie te stoppen, bijvoorbeeld door informatie goed te checken en door meerdere bronnen te spreken”.

Dat meldt Transgender Netwerk Nederland over Pride Amsterdam.

Onder het motto ‘Disinformation hurts, spread understanding’ stellen ze aan de kaak dat er „steeds vaker onwaarheden over transgender mensen” verschijnen in de media, zoals „dat zij kleedkamers of toiletten onveilig zouden maken voor anderen of dat transzorg gevaarlijk is”.

Trans-boten en ‘niet-onderbouwde meningen’

„Er komt meer ruimte voor niet-onderbouwde meningen. Betrouwbaar onderzoek verdwijnt naar de achtergrond. Voor transgender mensen en hun zorgverleners is dat heel verontrustend”, zegt Camiel Welling, GGD-arts en organisator van de Trans Pride.

Sinds 2019 vaart er jaarlijks een trans-boot mee in de Canal Parade. De botenoptocht is het sluitstuk van de jaarlijkse Amsterdam Pride, waarmee aandacht en begrip wordt gevraagd voor de regenbooggemeenschap.

ANP

