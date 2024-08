Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Elite die opzettelijk niet-westerse immigranten toelaat? 1 op 6 Nederlanders gelooft in omvolkingstheorie

Ooit gehoord van de omvolkingstheorie? Deze theorie stelt dat ‘de elite’ opzettelijk de witte westerse bevolking probeert te ‘vermengen’ met niet-westere immigranten. Eén op de zes Nederlanders gelooft dat dat aan de orde is.

De AIVD bestempelt de omvolkingstheorie als een ‘rechts-extremistische complottheorie’. En de NCTV noemt de normalisering van de omvolkingstheorie al sinds 2022 een ‘zorgelijke ontwikkeling’.

Veel Nederlanders geloven in omvolkingstheorie

Kieskompas en het ANP lieten 15.000 mensen een enquête invullen en reageren op de stelling: ‘Ik denk dat een deel van de politieke elite opzettelijk probeert de oorspronkelijke Nederlandse bevolking te vervangen door niet-westerse immigranten.’ Eén op de zes Nederlanders blijkt het daarmee eens te zijn.

Wat betreft politieke voorkeur blijken FvD-stemmers het vaakst in de omvolkingstheorie te geloven. Zo’n driekwart van de kiezers is het eens met de omvolkingstheorie. Daarna blijken PVV’ers (42 procent) en BBB’ers (25 procent) de meeste kiezers te hebben die zich kunnen vinden in de omvolkingstheorie. Bij NSC en VVD is dat zo’n 9 procent. Kiezers van D66, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren geloven nauwelijks in de theorie.

PVV’ers over immigranten

Ook blijkt dat de hoeveelheid mensen die van de omvolkingstheorie uitgaat, verschilt per provincie. Waar de meeste aanhangers wonen? In Zeeland (26 procent), Friesland (20 procent) en Limburg (20 procent) geloven de meeste mensen in deze theorie. In Groningen is dit aantal het laagst (12 procent). Overigens is de groep mensen die niet gelooft in de theorie in alle provincies in de meerderheid.

De omvolkingstheorie is in het verleden door PVV’ers als Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) genoemd. Later namen zijn afstand van die uitlatingen. Geert Wilders noemde de omvolkingstheorie destijds „abject”. Volgens hem is het echter niet racistisch om zorgen te uiten over hoe Nederland verandert, doordat er meer mensen met een migratieachtergrond wonen.

