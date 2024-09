Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit waren de (Nederlandse) hoogtepunten van de Paralympische Spelen in Parijs

Gisteren was de laatste dag van de Paralympische Spelen in Parijs, waarbij Nederland veel succes had. Zelfs op de laatste dag was er nog een gouden medaille te winnen, waarmee Nederland op de vierde plek in het medailleklassement is geëindigd. Wij zetten de hoogtepunten voor je op een rijtje.

De Spelen werden geopend met een bijzondere openingsceremonie die de kracht van inclusie symboliseerde.

Paralympisch goud

Nederland heeft in totaal 56 plakken behaald: 27 gouden, 17 zilveren en 12 bronzen​. Eén van de hoogtepunten was de gouden medaille voor het Nederlandse rolstoelbasketbalteam bij de vrouwen, die hun titel succesvol verdedigden door de Verenigde Staten met 63-49 te verslaan​. De Nederlandse vrouwen blijven Paralympisch, Europees en wereldkampioen.

Friese wielrenner Tristan Bangma won drie gouden plakken. Hij schitterde in de wegwedstrijd, op de tijdrit en op de individuele achtervolging op de baan. Ook Chantalle Zijderveld behaalde goud, maar dan op de 100 meter schoolslag in de SB9-klasse. Deze 23-jarige zwemster, die al wereldrecordhouder en Paralympisch kampioen van de Spelen in Tokio was, bevestigde opnieuw haar zwemtalent.

Voor Kimberly Alkemade was het winnen van een plak goud geen verrassing, de Paralympisch atleet ging zelfverzekerd haar sprint tegemoet. En met succes! Zij pakte de plak op de 200 meter in de T64-klasse.



Nog meer Nederlands succes

Demi Haerkens won tweemaal goud bij het dressuur. Tegen de NOS zei de amazone over haar debuut dat het „een droom is die uitkomt”. Ze versloeg met haar individuele proef haar grootste concurrent, Sanne Voets, toch bleef het tot het laatste moment spannend. Ze was haar spanning echter de baas en won samen met haar paard Daula goud.

Tafeltennisster Kelly van Zon werd voor de vierde keer op rij Paralympisch kampioen, ze begon met een achterstand, maar liet al snel de wedstrijd naar zich toe te trekken. Ze laat graag zien dat ze het kan, voor zichzelf en voor de mensen om haar heen, vertelt ze. Ook dit jaar stal ze de show met haar talent voor tafeltennis.

