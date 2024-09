Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sadiq schiet AZ naar koppositie in Eredivisie

AZ heeft in ieder geval voor twee dagen de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. De Alkmaarders wonnen door treffers van Ibrahim Sadiq met 2-1 bij PEC Zwolle. Dylan Vente scoorde voor de thuisploeg.

AZ staat na de zege op 16 punten, één meer dan PSV dat zondag de uitwedstrijd speelt tegen Fortuna Sittard. PEC Zwolle blijft op 4 punten en staat vijftiende.

PEC Zwolle-coach Johnny Jansen moest zijn ploeg voorbereiden op een tegenstander die in de vorige wedstrijd tegen sc Heerenveen negen keer had gescoord. Maar in de zesde minuut was het al raak. Na een snelle omschakeling werd Ruben van Bommel op links weggestuurd. Die zette goed voor op Sadiq die binnentikte.

Gevaarlijk

PEC probeerde zich te herpakken en werd soms ook gevaarlijk. Maar echte uitgespeelde kansen waren er nauwelijks. Vente kwam net niet tot een goed schot en aan de andere kant schoot Troy Parrott nog op de paal.

Vroeg in de tweede helft werd Sadiq goed weggestuurd en schoot de bal met een boogje over Jasper Schendelaar in het doel. PEC zette druk en omdat de Alkmaarders slordig werden, kwamen er kansen. Vente schoot na een pass van Younes Namli vanaf links de bal langs doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro en bracht de spanning terug. De spits kreeg diep in de extra tijd nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar de AZ-doelman stopte de inzet.

ANP

Vorige Volgende

Reacties