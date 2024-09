Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EU komt met aanklacht tegen Google om concurrentie, aldus bronnen

De Europese toezichthouder komt opnieuw met maatregelen die Google moeten dwingen meer ruimte te geven aan concurrenten in zijn zoekmachine. EU-functionarissen bereiden hierover een aanklacht voor tegen het moederbedrijf van Google, Alphabet, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Brussel vindt dat Google te veel macht heeft op de zoekmachinemarkt en wil dat de techgigant concurrerende platforms snel beter vindbaar maakt in zijn zoekresultaten. Dit geldt onder meer voor de zoekdiensten voor vluchten en hotels. Als Google zich niet aan de maatregelen houdt, dreigen flinke boetes die kunnen oplopen tot 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet, aldus de bronnen.

Advocaten van Google en ambtenaren van de Europese Commissie hebben deze week gesprekken gevoerd over de maatregelen, volgens de ingewijden. Een van de voorstellen van Google zou een nieuw ontwerp van de verschillende zoektabbladen zijn. Daarmee zouden gebruikers via Google naar andere zoekplatforms kunnen gaan of direct naar de website van bijvoorbeeld een hotel of luchtvaartmaatschappij.

Woensdag won Google nog een rechtszaak over een Europese boete van 1,5 miljard euro voor het dwarsbomen van de concurrentie voor onlineadvertenties. Google had zich tegen die geldstraf verzet. Rechters bij het Gerecht van de Europese Unie oordeelden dat de Europese Commissie fouten heeft gemaakt in het onderzoek.

ANP

