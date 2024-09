Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Van Vroonhoven wil dat kabinet spoedwet achter de hand houdt

Ook Nicolien van Vroonhoven, interim-fractievoorzitter van NSC, vindt dat het kabinet de optie voor een spoedwet voor asielmaatregelen achter de hand moet houden. Dat zegt zij in het programma Café Kockelmann. Haar coalitiegenoot Dilan Yeşilgöz (VVD) vroeg het kabinet daar ook al om.

Het kabinet houdt voorlopig vast aan een noodwet. Het verschil is dat bij een noodwet het drie maanden kan duren voordat het parlement zich er pas over kan uitspreken. Hier is de oppositie verbolgen over. Bij een spoedwet kan het parlement zich er wél bij voorbaat over buigen.

Het is nog maar zeer de vraag of de optie voor een noodwet standhoudt, omdat het kabinet dan goed moet motiveren dat er sprake is van een noodsituatie. NSC wil dat de wet rechtsstatelijk klopt en Van Vroonhoven lijkt hier nog niet van overtuigd. Zij vindt het dan ook een goed idee van Yeşilgöz om alvast spoedwetgeving „op de plank te hebben”.

Het kabinet wil hier nog niet aan, en ook PVV-leider Geert Wilders reageerde geërgerd op de suggestie. Hij wil vasthouden aan het noodplan, en vindt zichzelf „geen knip voor de neus waard” als hij bij „het eerste zuchtje tegenwind” al van standpunt draait.

Van Vroonhoven lag vanwege de kwestie zwaar onder druk in het debat van de afgelopen dagen. Partijen verweten haar dat instemmen met een oneigenlijke noodwet het bestaansrecht van haar partij ondergraaft. Van Vroonhoven suste dat zij „heel comfortabel” in de discussie staat en liet doorschemeren niet te verwachten dat de noodwet het zou gaan halen. Toch willen Wilders en zijn partijgenoot minister Marjolein Faber (Asiel) voorlopig niet wijken. Van Vroonhoven wilde in Café Kockelmann niet zeggen of dit onderwerp het voor haar waard was om een kabinetscrisis over te ontketenen.

