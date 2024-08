Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veelbesproken boksster Imane Khelif reageert op ophef: ‘Stop met pesten’

De omstreden Algerijnse boksster Imane Khelif (25) heeft voor het eerst gereageerd op alle ophef rondom haar geslacht. Ze roept iedereen op te stoppen met pesten. „Het kan mensen kapotmaken.”

Om Khelif is veel te doen in Parijs. Ze nam het in achtste finales van de Olympische Spelen op tegen de Italiaanse Angela Carini, die al vroeg in het gevecht een paar rake klappen kreeg en zich na 46 seconden terugtrok.

Vorig jaar op het WK in New Delhi stelde de internationale boksbond IBA dat Khelif niet door een gendertest kwam omdat ze een, voor een vrouw, te hoge testosteronspiegel had. Daarop werd de Algerijnse gediskwalificeerd. De resultaten van de test zijn niet openbaar gemaakt.

Doordat het IOC de IBA vanwege een bestuurlijk schandaal niet meer erkent, organiseert het olympisch comité het olympisch bokstoernooi tegenwoordig zelf. Daardoor kan Khelif op de Spelen wel meedoen.

Imane Khelif reageert op ophef

„Ik stuur een bericht naar alle mensen ter wereld om de Olympische principes hoog te houden en om alle atleten niet te pesten, want dit heeft gevolgen, enorme gevolgen”, zei Khelif in het Arabisch in een interview met SNTV. „Het kan mensen kapotmaken, het kan de gedachten, de geest en het verstand van mensen doden. Het kan mensen verdelen. En daarom vraag ik hen om te stoppen met pesten.”

„Ik heb twee dagen per week contact met mijn familie. Ik hoop dat ze niet te diep geraakt zijn. Ze maken zich zorgen om mij. Als God het wil, zal deze crisis eindigen met een gouden medaille, en dat zou het beste antwoord zijn.”

Emoties na zege

Zelf krijgt Khelif weinig van alle reacties op social media mee, omdat ze het niet volgt. Een team voor mentaal welzijn op de Spelen verbiedt social mediagebruik. „Ik ben hier om mee te doen en een goed resultaat te behalen.”

De boksster verzekerde zich zaterdag van een medaille bij de Olympische Spelen door de Hongaarse Anna Luca Hamori te verslaan. Hierna was ze zichtbaar geëmotioneerd. „Ik kon mijn zenuwen niet onder controle houden”, zegt Khalif hierover. „Na de mediagekte en de zege was er een mix van vreugde en tegelijkertijd was ik enorm getroffen, omdat het eerlijk gezegd helemaal niet gemakkelijk was om doorheen te gaan. Het was iets wat de menselijke waardigheid schaadt.”

Steunbetuiging van Algerijnse president

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune steunt Khalif. „Jij hebt Algerije, de Algerijnse vrouwen en het Algerijnse boksen geëerd. We zullen aan je zijde staan, ongeacht je resultaten. Veel succes in de volgende twee ronden en verder”, schreef president Tebboune op X.

Khelif neemt het morgen in de halve finales op tegen Janjaem Suwannapheng uit Thailand. Door het bereiken van de halve finales is Khelif zeker van minimaal brons. Er is in het boksen geen strijd om de derde plek.

