Dit Zeeuwse restaurant weert baby’s en peuters: ‘Sfeer een stuk beter’

Klaar met huilende baby’s en jengelende peuters: Mossels & Meer, een restaurant in Oostkapelle, heeft besloten dat na 17.30 uur de kleinste gasten niet meer welkom zijn. Dit om een rustige en ontspannen sfeer te creëren voor de andere gasten.

„De sfeer is nu een stuk beter en mensen zijn veel relaxter”, vertelt eigenaar Jac aan Hart van Nederland.

Baby’s en peuters

Het Zeeuwse restaurant voerde de maatregelen vorig jaar in, nadat het restaurant regelmatig te maken kreeg met luide baby’s en peuters. „Veel ondernemers denken erover na, hoe ga je ermee om?”, vroeg Jac zich een jaar geleden af.

Na overleg met zijn vrouw, en tevens mede-eigenaar, besloten ze een jaar geleden de stap te zetten. „Als je voor 17.30 uur komt, mag je met je baby of peuter zo lang blijven als je wilt, maar de praktijk is anders. Mensen met een baby blijven hooguit een uur à anderhalf.”

Langer blijven

De beslissing van het restaurant maakte vanaf moment één veel los. Zowel positief als negatief. „De kritiek komt vooral van sociale media en recensie-websites, meestal van mensen die nooit een stap binnen hebben gezet”, vertelt hij.

Tegelijkertijd merkt de restaurant-eigenaar wel dat de gasten die zonder baby’s en peuters komen, het beleid waarderen én dus ook langer blijven en meer geld besteden. „De stress is verdwenen en er komt een nieuwe doelgroep naar ons toe. Jonge stellen, echtparen die een paar dagen kinderloos erop uitgaan, senioren en vriendengroepen.”

Adult-only

Plekken zoals restaurants waar baby’s en peuters niet mogen komen, zijn niet nieuw. Zo zijn er in het Nederland en het buitenland verschillende hotels en vakantieparken die kinderen weren. „Het aantal kindvrije hotels stijgt nog elk jaar, omdat ze alsmaar populairder worden. Deze winter hebben wij er 118 in ons aanbod, dat is goed voor 16 procent van onze catalogus”, zei woordvoerder Piet Demeyere van TUI twee jaar geleden al tegen HLN .

Ook hoteliers zien er hun profijt in: „Voor de hoteliers betekent het dat ze wat kunnen besparen, want kinderanimatie of een speeltuin hoeft niet. En de wensen van hun gasten zijn ook heel duidelijk: zij willen vooral rust, maar ook wat extra beleving — een verfijnde keuken, wellness, yoga of andere ‘body en mind’-faciliteiten.”

