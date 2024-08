Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goud! (9) Mama Marit Bouwmeester ging ‘bootje varen’ en is nu de beste Olympische zeilster ooit

Londen 2012: zilver. Rio de Janeiro 2016: goud. Tokio 2021: brons. Parijs 2024: goud! Metro stelt aan je voor – voor zover dat nog moet – zeilster Marit Bouwmeester. Zeilster, Friezin (36), moeder, beste Olympische zeilster aller tijden.

Dit artikel hadden we met gemak ook maandagavond kunnen plaatsen, want de gouden medaille voor Marit Bouwmeester was door haar voorsprong op de concurrenten uit Denemarken en Noorwegen binnen. Alleen… er volgde vandaag nog een zogeheten medalrace met de hoogst geplaatste zeilsters in de individuele Ilca 6-klasse (laser) en daar moest Bouwmeester wél aan meedoen en netjes – op welke plek dan ook – over de finish komen. Dat deed zij vanmiddag op haar gemakkie, maar werd toch vierde.

Ze mocht niet zinken, zo kun je het ook zien. Dat lukte en het tweede zeilgoud na het duo Odile van Aanholt en Annette Duetz was binnen.

Goud na nooit vertoonde prestatie bij het zeilen

Geen zeilster op onze aardbol won op vier Spelen achter elkaar eremetaal en Marit Bouwmeester flikte dat vandaag wel. Dat zij op de zee bij Marseille goud zou winnen, leek er al een paar dagen aan te komen. Zij was tijdens de eerste acht races van de tien een klasse apart (zeven maal ‘top 4’). Tegenstanders zeiden haast bedremmeld: „Dit hebben we nog nooit gezien.” Race 9 was maandag wat minder (maar mocht volgens de regels ‘als slechtste’ worden weggestreept). De afsluitende race 10 ging door de wind-omstandigheden niet door. Door voorsprong voor ‘onze Marit’ toen: onoverbrugbaar voor de rest.

Voor Bouwmeester speelde zich dit tot en met zondag allemaal af op een zeilparcours buiten het zicht van de tv-camera’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🔥🇫🇷 | Marit Bouwmeester is zeker van haar gouden medaille op de Olympische Spelen. De laatste race werd defintief afgelast en daardoor kan Bouwmeester in de medalrace niet meer ingehaald worden. 🥇 #Paris2024 #Sailing 📺 Stream Paris 2024 op HBO Maxhttps://t.co/2VLAjQRwh7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 5, 2024

De fitste, sterkste en de slimste

Als dit haar al wat scheelde trouwens, want ze laat zich werkelijk door niets afleiden. Al jaren niet. Marit Bouwmeester doet haar ding en vandaag was dat de finish en goud halen. De zeilkoningin geldt als de fitste, de sterkste en de slimste in haar tak van sport.

Marit Bouwmeester zeilt al vanaf haar 6e, dus al dertig jaar. De topper die werd geboren in Wartena, een Fries dorp met heel wat water in de omgeving (én wind), belandde in de kernploeg met de beste zeilsters van Nederland toen zij nog maar 13 was. Dat wierp z’n vruchten af voor al die vaak succesvolle jaren die volgden. Naast de vier plakken op de Olympische Spelen, werd Marit Bouwmeester ook drie keer wereldkampioen en vier maal Europees kampioen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

De zeilende Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, want dat is ze al acht jaar, dacht tot de twee beslissende races nog niet aan goud. Haar toverwoord is namelijk ‘focus’. Na acht races vertelde Marit Bouwmeester veelbetekenend: „Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Dat is vaak waar het fout gaat, wanneer je te snel aan het resultaat gaat denken.”

Goud, maar iemand anders heeft het gewoon over ‘bootje varen’

Er is natuurlijk veel support voor Marit Bouwmeester, bijvoorbeeld van haar vriend, maar de misschien wel belangrijkste persoon in haar leven kijkt toch iets anders tegen haar prestaties aan. Het gaat dan om haar dochter Jessie Mae (2), die nog niet doorheeft dat haar mama al dagenlang richting goud zeilt.

In een interview zei de zelf ook behoorlijk nuchtere Friezin tijdens de huidige Olympische Spelen al: „Voor de kleine blijf ik gewoon haar moeder. Ze zegt gewoon: ‘mama bootje varen’, maar ze heeft echt geen idee. Dat relativeert heel erg. Misschien is dat wel het verschil met de voorgaande Spelen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schattig met een verrekijker

Jessie Mae is wel in Frankrijk aanwezig. Bouwmeester, twee dagen voor de hereniging van maandagavond: „Ik ben haar een paar keer tegengekomen toen ze hier op het strandje zat en ik er toevallig langsfietste. Dus dan kan ik even een kusje geven. We facetimen daarnaast ook veel.” Jessie Mae moedigt ‘Mama bootje varen’ bij de races, op haar manier met een verrekijker, ook aan. „Ze heeft deze alleen verkeerd om, dus ik ben verder weg in plaats van dichterbij. Het is wel heel schattig.”

Met het zekere goud maandag ‘op zak’, kon Marit Bouwmeester Jessie Mae eindelijk in de armen sluiten. Vol trots toonde dochter lief dat zij een ijsje had. ‘Mama bootje varen’ mocht gelukkig wel een likje. Sommige dingen zijn misschien ook veel belangrijker dan goud.

Vorige Volgende

Reacties