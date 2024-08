Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iris woont in een tiny house: ‘Leven in de natuur geeft mij veel voldoening… maar geen feestjes’

Tiny houses worden steeds populairder. Hoe is het om in een Tiny house te wonen? Iris (31) woont twee jaar in een tiny house en vertelt over hoe ze dat ervaart. „Voor mij is het buitenleven heel belangrijk. In de stad miste ik de connectie met de natuur en met andere mensen.”

Tiny houses zijn, zoals de naam al zegt, kleine huisjes, met een maximale oppervlakte van zo’n 28 m2. Ze worden soms als luxe tuinhuizen gebruikt, maar veel mensen hebben ze ook als zelfstandige woning. Tiny houses zijn met name aantrekkelijk voor starters, voor wie het moeilijk is een betaalbare koopwoning te vinden. Maar ook voor andere doelgroepen, aangezien het in de huidige woningmarkt erg moeilijk is om iets betaalbaars te vinden.

🚪 Hoeveel tiny houses? Het aantal tiny houses zit in de lift. In 2022 werden volgens het Kadaster 5.100 tiny houses in Nederland verkocht, terwijl er in het jaar 2000 er nog maar 3.600 waren. Vermoedelijk ligt dit aantal inmiddels nog hoger, omdat steeds meer mensen op zoek zijn naar alternatieve woonvormen, gezien de krapte op de woningmarkt. Exacte cijfers van vorig jaar zijn niet beschikbaar.

Tiny house in een community

Iris Bens (31) woont al bijna twee jaar in een tiny house. Dat was ze eigenlijk niet van plan, vertelt ze, maar het is door een samenloop van omstandigheden zo gelopen. „Ik woonde tijdelijk in een community, waar ik een kamer huurde. Ik kwam daar om vrijwilligerswerk te doen tegen kost en inwoning. Ik zou drie weken blijven, nu ben ik hier ruim drie jaar.”

Toen ze de beslissing nam om permanent op de community te gaan wonen, was het nog de vraag waar dat dan zou zijn. „Er was al een tiny house in aanbouw. Ik heb beetje mee geholpen om het af te bouwen”, vertelt ze. „Ik heb de laatste dingetjes gedaan, dat liep mooi in elkaar over.” In haar houten huisje is alles voorhanden wat ze nodig heeft. Het oogt knus en gezellig. Een keukenblokje met kookgelegenheid, een bank, koelkast, kledingkast, een klein bureautje, wc en een douche. Ze slaapt op een vide, waar plaats is voor twee personen. De indeling van haar tiny house is erg efficiënt, zodat de 14 m2 optimaal wordt gebruikt. Alles past er precies in.

Eigen appartement inruilen voor een tiny house

Het is een heel contrast met Iris’ vorige woonsituatie, vertelt ze. „Ik woonde hiervoor in een appartement van 52 vierkante meter. Daar woonde ik alleen, dus dat was wel heel ruim.” Vanwaar dan toch de keuze om zo’n ruim appartement te verruilen voor een veel kleiner huisje? „Voor mij is het buitenleven heel belangrijk. Toen ik nog in de stad woonde, miste ik de connectie met de natuur, met buiten en andere mensen. In de stad voelde ik mij letterlijk ingesloten en disconnected van de buitenwereld. Door hier nu te wonen, heb ik veel met het buitenleven en met de mensen om mij heen. Dit leven geeft mij veel meer voldoening en zingeving, al is het soms wel heel intensief.”

Altijd bezig met ontspullen

Zijn er ook nadelen aan het wonen in een tiny house? „Je hebt wat minder persoonlijke ruimte”, zegt Iris. „Waar je ook op moet letten, is dat het super snel een zooitje wordt. Elke dat ben ik wel bezig met opruimen. Toen ik nog een relatie had en mijn vriendin kwam langs met een hoop spullen, dan was het meteen een zooi. Ik ben ook eigenlijk altijd bezig met ontspullen. Ik krijg weleens spullen of cadeautjes van mensen. Super lief, maar ik kan dat gewoon niet altijd kwijt. Soms geef ik het door aan iemand anders.” Een ander nadeel is dat ze niet veel mensen over de vloer kan hebben, hooguit een of twee personen. „Een feestje geven zit er dus niet in”, glimlacht ze.

Het meest waardevolle bezit

Ze heeft afscheid moeten nemen van heel wat spullen, zoals meubels en kleding. Toch kostte dat haar geen moeite. „Ik heb één doos op zolder, een oude brooddoos, waarin ik kaartjes verzamel, mooie dingen die mensen hebben opgeschreven. Dat is mijn meest waardevolle bezit”, vertelt Iris. „Aan bepaalde kledingstukken hecht ik waarde, omdat het lekker zit. Maar verder is er voor mij niets wat echt waarde heeft. Dat zorgt voor super veel rust en ruimte.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Tips voor mensen die ook in een tiny house willen wonen

Iris heeft nog een paar tips voor mensen die ook overwegen om een tiny house te kopen of te huren. „Je moet ervoor zorgen dat het goed geïsoleerd is, denk goed na over het verwarmingssysteem. Ook belangrijk is de locatie waar het huisje staat. Soms gaan mensen eerst een huisje bouwen en daarna pas op zoek naar een plek. Ik zou aanraden om dat al eerder te doen.”

Vorige Volgende

Reacties