Derde incident met wolf in Utrecht in maand tijd: 4 vragen en antwoorden

De wolf veroorzaakt behoorlijk wat opschudding in de provincie Utrecht. In korte tijd vonden er al meerdere incidenten plaats, wat de wolvendiscussie in Nederland weer flink doet oplaaien. Maar wat is er nu precies aan de hand op de Utrechtse Heuvelrug?

Vier vragen (en antwoorden) over de wolf.

Wat is er precies aan de hand met de wolf in Utrecht?

Sinds een aantal maanden loopt er op landgoed Den Treek, bij Leusden, een wolvenpaar met welpjes rond. Hoewel de dieren in mei al eens gespot werden, zo meldde het AD eerder, leverde de aanwezigheid ervan geen problemen op. Maar daar kwam begin juli verandering in toen een hondje onder de ogen van zijn baasje met riem en al werd meegesleurd door een wolf. Enkele dagen later ging het nog een keer mis. Een meisje werd in haar zij gebeten toen zij met de buitenschoolse opvang op het landgoed rondliep. Het dier beet niet door, maar het meisje liep wel schrammen op. Gisteren was het weer raak. Toen werd er opnieuw een kind door een wolf belaagd in Austerlitz. De provincie houdt er rekening mee dat het om dezelfde wolf gaat.

Kun je nog veilig recreëren in het gebied?

Landgoed Den Treek is momenteel dicht voor bezoekers. Daartoe besloot de provincie Utrecht nadat het meisje twee weken geleden gebeten werd. Andere gebieden op de Utrechtse Heuvelrug zijn nog wel open. Deskundigen noemen het gedrag van de wolf ‘atypisch en verontrustend’ en de provincie roept inwoners en bezoekers van de gebieden bij onder andere Austerlitz, Leusden, Zeist en Woudenberg op om ‘zeer voorzichtig’ te zijn. „Het dringende advies is om niet met kleine kinderen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te bezoeken.”

Mocht je toch graag willen wandelen op de Utrechtse Heuvelrug en je komt een wolf tegen, dan is het verstandig om altijd afstand te houden. Blijkt het dier niet schuw te zijn? „Maak jezelf groot en kenbaar als mens. En praat tegen het dier. Dat schrikt hem af en helpt je om zekerder te worden”, adviseert Dick Klees van kennisplatform Wolven in Nederland.

Mag de wolf in Utrecht afgeschoten worden?

In principe is het in Nederland bij wet verboden om wolven opzettelijk te doden omdat het een beschermde diersoort is. Alleen in uitzonderlijke situaties kan er toestemming gegeven worden om een wolf af te schieten. Om te bepalen wanneer het wel mag is er een zogenoemde ‘escalatieladder’ opgesteld in het Interprovinciaal Wolvenplan. Pas als er sprake is van een ‘probleemwolf’ mag er ingegrepen worden, bijvoorbeeld als de wolf agressief op mensen reageert of als afschrikken niet meer werkt.

Wat gaat er nu met de wolf in Utrecht gebeuren?

Om vast te stellen of de wolf die het kind gisteren in Austerlitz belaagde dezelfde is als het dier dat het meisje op Den Treek aanviel, heeft de provincie Utrecht een spoedanalyse van het DNA aangevraagd. De kleding van het kind is inmiddels overhandigd aan het onderzoeksinstituut. Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag bekend is, meldt een provinciewoordvoerder.

Als blijkt dat het om dezelfde wolf gaat, wil de provincie het dier afschieten. Voor het voornemen tot afschot is dan ook al steun steun en instemming gevraagd bij het ministerie van Landbouw, Visserij Voedselzekerheid en Natuur en de betrokken gemeenten, namelijk Zeist, Leusden, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.

