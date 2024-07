Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vincent brak (een onwaarschijnlijk) wereldrecord: zonder handen fietsen…

Je moet er maar op komen: zo ver mogelijk zonder handen fietsen. En dan nog eens voor het wereldrecord gaan ook, terwijl deze al op een niet zo misselijke afstand staat. Vincent van der Holst flikte het vorige maand ‘gewoon’. Dat gaf natuurlijk een prima gevoel, maar leverde voor het goede doel ook 10.000 euro op.

Vincent van der Holst, Vin voor vrienden en bekenden, is 32 jaar, woont in Amsterdam en is oorspronkelijk afkomstig uit Wassenaar. Natuurlijk is fietsen sowieso gezond, maar deze Vin ging voor het – zou je zeggen – onmogelijke. De keiharde cijfers: Van der Holst bracht op een parcourtje bij de hoofdstad (in Sloten) het wereldrecord zonder handen fietsen op 262,5 kilometer (het was ruim 130 kilometer door een Canadees). Hij fietste gemiddeld 26,8 kilometer per uur en deed er zo 9 uur en 45 minuten over.

Vind je het woord onwaarschijnlijk uit de kop van dit artikel misschien wat overdreven? Bedenk dan dat de allerlangste etappe uit de huidige Tour de France 231 kilometer is. En dat je dan nul seconden je stuur mag vasthouden…

Veel doen voor goede doelen

Vincent van der Holst is behalve ‘met zonder’ handen fietsen, druk met Boas aan de Prinsengracht in Amsterdam. Dit is een eigen offline en online bedrijf in tweedehands jeans-broeken dat de winst, net als bij het zonder handen fietsen, aan goede doelen schenkt. „Het doel is snel zijn, op een manier dat mensen geen fast fashion meer hoeven te kopen. Met de snelheid van Zalando koop je bij ons vintage.”

Van het geld verdienen met broeken voor het goede doel, terug naar de fiets (en wielerbroek). Van der Holst zegt weleens dat hij ‘fietst om te kunnen eten’. „Ik houd van lekker eten en van veel eten. Als ik veel fiets verbrand ik veel energie en kan ik dus meer koken en eten.”

Zonder handen fietsen is geen aanrader

De veelvraat pakte onlangs dus het wereldrecord zonder handen fietsen, maar érgens is dat begonnen. En laten we meteen stellen: don’t try this at home. Een tip voor kinderen om zonder handen fietsen vooral ook maar te gaan proberen, geven we op deze plaats natuurlijk niet. Van der Holst: „Het kan prima, maar oefen gewoon op een wielerparcours of een afgesloten terrein of zo.”

Jij besloot ooit wel tot zonder handen fietsen. Dat hebben we allemaal weleens gedaan, maar zó ver… Hoe kwam dat?

„Ik ben er goed in omdat ik als kind altijd naar de voetbal fietste zonder handen, waarbij het altijd een uitdaging was de bochten door te komen zonder mijn stuur aan te raken. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik beter was in fietsen dan voetballen en is wielrennen mijn hobby geworden. Dat begon met fietsen om mentaal gezond te worden en is in de afgelopen zeven jaar flink uit de hand gelopen. Het zonder handen fietsen heb ik toen ik wat ouder werd lang losgelaten hoor, het was toch een beetje kinderachtig. Maar toen zag ik het record op een blog… Het zaadje was geplant en dat liet me niet meer los.”

😪 Balen van een blessure Op de racefiets stappen zit er voor Vincent van der Holst voorlopig niet in en zonder handen fietsen al helemaal niet. ‘Vin’ heeft een nare knieblessure, waarschijnlijk is een kruisband gescheurd. „Opgelopen tijdens een vriendenweeken met bubbelvoetbal, dan zit je in zo’n plastic bal met alleen je benen eruit. Artsen denken dat ik door deze blessure zo ongeveer negen maanden klaar ben. Maar goed dat ik het record zonder handen fietsen nog net heb kunnen verbreken.”

Zonder handen fietsen in de boeken?

Kom je in het Guinness Book of Records?

„Er zijn meer records dan in dat Guiness Book of Records passen. We hebben ons netjes aan de regels gehouden. Het is niet zeker, maar ik hoop dat ze het daar een grappig verhaal en record vinden en dat het daardoor goed komt.”

Je hebt 262,5 kilometer zonder handen fietsen gehaald. Ging het toen mis en greep je je stuur vast?

„Ik vond het toen gewoon mooi geweest, nadat ik elke keer nieuwe doelen had gesteld. Ik wilde sowieso 100 kilometer halen om niet compleet af te gaan. Daarna ging ik voor het record van ruim 130 kilometer, daarna 150 wat mijn oorspronkelijke doel was. Toen begon 200 kilometer te kriebelen, toen 8 uur op de fiets omdat dat een grappig idee van een hele werkdag was. Daarna 222,2 en uiteindelijk een verdubbeling van het oude record. In 300 kilometer had ik echt geen zin meer, ik was er wel klaar mee en mentaal en fysiek leeg. M’n zitvlak en m’n knieën vonden het ook wel mooi geweest.”

Zonder handen fietsen en plassen

Hoe vaak mocht je volgens de regels even afstappen of pauzeren voor plassen of een dokterscheck bijvoorbeeld?

„Ja eh… niet!”

Dan volgt een mooie verhandeling over hoe de recordfietser het voor elkaar kreeg om onderweg te kunnen plassen. Dat besparen we je even.

Je deed het record zonder handen fietsen voor The Against Malaria Foundation en haalde 10.000 euro op van sponsors. Waarom dat specifieke doel?

„Ik heb vroeger al met ngo’s als War Child en Save The Children gewerkt, partijen die altijd meer geld konden gebruiken om extra levens te redden. Ik vind dat schrijnend, vooral kinderen die vroeg het leven laten. Miljoenen kinderen in de wereld hebben ziektes die wij door medicijnen en vaccinaties niet meer kennen. Zo is er malaria, dat kan worden voorkomen, maar wat voor veel kinderen niet vanzelfsprekend is. Het kan best goedkoop worden voorkomen en genezen en toch gaan er nog steeds 600.000 kinderen per jaar aan dood.

Sinds ik dat weet, vind ik het belangrijk om er meer geld voor bij elkaar te krijgen. The Against Malaria Foundation is een van de doelen waarbij je met je euro’s het meest kunt bereiken, bijvoorbeeld door iets supersimpels als een klamboe. Voor 2 euro heb je een klamboe in de gevaarlijkste malaria-gebieden.”

‘6 minuten een zere reet is natuurlijk niks’

„Het doel was voor mij een grote drijfveer. Ik had mensen expres gevraagd om per kilometer te doneren. Zo wilde ik verder en verder zonder handen fietsen. Elk rondje van 6 minuten had ik weer 100 euro en dat betekende weer vijftig klamboes die mensen beschermen erbij. Dan dacht ik ‘6 minuten een zere reet is natuurlijk helemaal niks als je het met malaria vergelijkt’.”

Ga je 263 kilometer zonder handen fietsen nog een keer proberen?

„Nou nee, haha. Ik wacht eerst wel tot iemand anders mijn record wil breken, wie weet begint het bij mij dan weer te kriebelen. Dat zou ik prachtig vinden hoor, als iemand het aandurft. Dan zou ik die persoon nog tips geven ook.”

Zoals?

„Ik ga er vanuit dat je al goed kunt fietsen, anders ga je geen 262 kilometer doen. Zelfs met je handen aan het stuur is dat een eind. Zorg er echter voor dat je een stabiele fiets hebt, niet zo’n hele lichte fiets als waarop de profs rijden. Ik had wat dikkere banden als normaal, dat is ook stabieler dan je gewend bent. Oefen goed, want je gaat bijvoorbeeld last van je rug krijgen. Stel steeds nieuwe doelen, zoals ik onderweg heb gedaan, anders word je gek. Fiets met een reden, zoals ik deed voor The Against Malaria Foundation. Dan kom je echt verder. En oh ja, trek een goeie fietsbroek aan…”

