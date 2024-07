Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olympische triatlon wéér uitgesteld door smerige Seine, hoe nu verder?

De triatlon voor de mannen bij de Olympische Spelen van Parijs is weer en slechts een paar uur voor de start uitgesteld naar morgen. Dat meldde de sportbond World Triathlon vanmorgen vroeg. Het wordt inmiddels een bijzonder verhaal, met één schuldige: de Seine.

Het evenement begint morgen, als de Seine een beetje meewerkt, om 10.45 uur. Dat is na de wedstrijd voor de vrouwen. Die start om 08.00 uur.

Reden voor het uitstel is de gebrekkige waterkwaliteit van de Seine, de rivier waarin de triatleten het zwemonderdeel afwerken. Door de regenval van afgelopen weekend is de waterkwaliteit verslechterd. De organisatie had om die reden de parcoursverkenning in de rivier al twee keer geannuleerd. Midden in de nacht werden de deelnemers aan de triathlon gewekt om het nieuws te horen: ze zouden om het goud gaan strijden, of kunnen doorslapen. Het werd het laatste.

„De organisatie van de Spelen en wij herhalen dat de gezondheid van de atleten prioriteit heeft”, schrijft World Triathlon in een verklaring. „De testen die in de Seine zijn uitgevoerd laten zien dat de kwaliteit van het water onvoldoende is, waardoor het evenement niet door kan gaan.”

Aangepast schema

Deskundigen testten vannacht rond 03.30 uur, een paar uur voor de aanvankelijke starttijd, het water voor het laatst. Als de triatlon wmorgen weer niet door kan gaan, worden de races van de mannen en de vrouwen naar vrijdag verplaatst.

World Triathlon kwam vandaag bijeen met de coaches van alle 55 deelnemers om hen alle informatie en het bijgewerkte schema voor de race te verstrekken, aldus de organisatoren.

Nederlanders in de Seine

Vier Nederlandse triatleten komen in actie in de Seine in Parijs (en daarbuiten bij het fietsen en hardlopen). Bij de vrouwen zijn dat Rachel Klamer en Maya Kingma en bij de mannen Mitch Kolkman en Richard Murray. De wedstrijd begint met 1,5 kilometer zwemmen, met de start vanaf een ponton bij de Pont Alexandre III. Daarna volgt 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen door het centrum in de stad.

De organisatie kan nog beslissen dat het een duatlon wordt. Er wordt dan niet gezwommen in de Seine, maar wel gefietst en hardgelopen.

🏊‍♂️ Reactie Nederlandse ploeg „We kunnen niet anders dan dit besluit van de organisatie volgen en we hebben besloten ons hier niet druk over te maken. Het is zoals het komt”, zegt bondscoach Marcel Woude over de situatie in de Seine. „De waterkwaliteit van de Seine is wel verbeterd, maar het is nog niet binnen de veiligheidsnormen. Maar we hebben wederom de seinen gekregen dat het woensdag in orde gaat zijn.”

1,4 miljard voor een schone Seine

Parijs heeft 1,4 miljard euro geïnvesteerd in zuiveringsinstallaties en regenwatervoorzieningen om het water de in Seine schoon te krijgen voor de olympische wedstrijden bij de triatlon en het openwaterzwemmen.

Metro spreek voorafgaand aan de Olympische Spelen met Ranomi Kromowidjojo, drie maal winnares van het goud bij het zwemmen.

