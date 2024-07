Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tragisch vliegtuigongeluk A58, piloot overleden

Op de A58 is bij Rucphen in Noord-Brabant een vliegtuig neergestort. De piloot is om het leven gekomen, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het gaat om de snelweg vanuit Breda richting Roosendaal.

Geen andere mensen aan boord van vliegtuig

De piloot was de enige aan boord. Het gaat om een man, meer informatie over zijn identiteit deelt de veiligheidsregio nog niet. Het lichaam moet nog geborgen worden.

Er zijn geen andere slachtoffers gevallen. Er zijn ook geen voertuigen in botsing gekomen met het neergestorte vliegtuigje, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tegen een ANP-verslaggever ter plaatse. „We hielden rekening met meer slachtoffers, maar dat is gelukkig niet het geval.” Een auto heeft schade opgelopen door brokstukken van het vliegtuigje. Aan automobilisten en andere betrokkenen is slachtofferhulp aangeboden.

Volgens de ANWB gaat het om een zweefvliegtuig, maar de veiligheidsregio kan dat nog niet bevestigen.

A58 naar verwachting de hele avond dicht

De snelweg in Noord-Brabant is afgesloten in beide richtingen omdat er brokstukken op de weg liggen. De A58 blijft naar verwachting nog de hele avond dicht. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen op de plek onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Vlak naast de A58 ligt tussen Roosendaal en Etten-Leur het kleine vliegveld Breda International Airport. Het is nog niet duidelijk of het vliegtuig vanaf daar is opgestegen of er mogelijk wilde landen. Een medewerker van het vliegveld geeft aan nog niet te kunnen reageren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stuurt twee luchtvaartonderzoekers naar de plek om onderzoek te doen.

Op een van de brokstukken staat het logo van Vliegschool Breda Aviation, die vliegopleidingen verzorgt, proeflessen aanbiedt en vliegtuigen verhuurt bij Breda Airport. Het is niet bekend of het vliegtuigje van het bedrijf is, een woordvoerster zegt momenteel geen mededelingen te kunnen doen.

Reacties