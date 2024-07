Niet vliegen of lopen, maar liften: mieren blijken auto’s te gebruiken om zich te verplaatsen

Lopen, vliegen of zelfs zwemmen. Insecten kunnen zich op allerlei manieren verplaatsen. Maar mieren blijken wel heel inventief te zijn als het op zichzelf verplaatsen aankomt. Ze liften namelijk gewoon mee in de auto.

Als mieren op zoek gaan naar nieuwe plekken om te koloniseren dan gaat de hele kolonie, inclusief de koningin, mee. Zich in zulke grote getalen tegelijk verplaatsen is een behoorlijke onderneming voor deze kleine insecten, maar daar hebben ze iets op gevonden. Mieren blijken namelijk mee te liften op auto’s, ontdekte onderzoeker Scotty Yang.

Yang publiceerde onlangs een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Ecological Entomology over dit opmerkelijke gedrag. „Op social media zagen we berichten van mensen voorbijkomen die verbaasd waren omdat hun auto’s bedekt waren met mieren. Hoewel we medelijden met ze hadden, wilden we ook onderzoeken of deze gebeurtenissen iets met elkaar gemeen hadden.

Danger danger Ant-Voltage! 😂🐜⚡️🚗

Returned to disconnect the car from the charger this morning & found these guys going about their business.

Removed adaptor carefully & carefully removed Ants on the floor so they all return home safely. #poletopole #nissanariya pic.twitter.com/iQDvJFkAHl

— Pole to Pole EV (@PoletoPoleEV) August 8, 2023