Nederlanders in Hamburg vieren overwinning van Oranje op Polen

Fans van het Nederlands elftal vieren in Hamburg zondagmiddag de 2-1 overwinning van Oranje op Polen. Dat gebeurde op verschillende plekken in de stad. Zo volgden duizenden supporters de wedstrijd via grote schermen op een fanplein bij het stadion van FC St. Pauli.

De nabijgelegen rosse buurt stroomde na de overwinning van Oranje langzaam vol met supporters. „Woutje bedankt!”, klonk het in de oranje stoet. Invaller Wout Weghorst was nog geen twee minuten in het veld toen hij de 2-1 scoorde in het Volksparkstadion.

De supporters werden op de Reeperbahn opgewacht door een flinke politiemacht. Kort voor het fluitsignaal was er rondom een van de cafés een klein opstootje tussen een handvol fans. Even daarvoor werden ook vier supporters van Nederland meegenomen door de politie, waarom is onbekend.

Vooral bij de cafés was het druk met supporters, van zowel Polen als Nederland. Al zijn die laatste in de meerderheid.

Oranje overwinning

Het is voor het eerst na 24 jaar dat het Nederlands elftal na een achterstand in een wedstrijd op een EK alsnog heeft gewonnen. Aanvaller Adam Buksa kopte Polen op voorsprong in het Volksparkstadion van Hamburg (1-0). Maar Oranje zegevierde alsnog, na treffers van Cody Gakpo en de ingevallen Wout Weghorst (1-2).

De vorige keer dat Nederland zich terugknokte na een achterstand op een Europese eindronde was op 21 juni 2000 tijdens een groepsduel met de Fransen op de Europese eindronde in Nederland en België (3-2). Boudewijn Zenden maakte destijds de winnende treffer in de Johan Cruijff ArenA.

ANP

