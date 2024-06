Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maken ‘we’ kans, kun je buiten kijken en meer: alles wat moet je weten over Nederland – Frankrijk

Het Nederlands elftal vervolgt het Europees kampioenschap in Duitsland vanavond met een groepswedstrijd tegen Frankrijk, voor velen de gedoodverfde favoriet voor de titel. Dit is alles wat je moet weten over de wedstrijd.

Nederland won zondag met 2-1 van Polen en Frankrijk was een dag later met 1-0 te sterk voor Oostenrijk. Als Oranje de Fransen verslaat en Polen wint van Oostenrijk of speelt gelijk, kan Nederland een plek bij de laatste zestien landen niet meer ontgaan.

Ronald Koeman gelooft in goede afloop

Oranje en Frankrijk trappen om 21.00 uur af in een uitverkocht Leipzig Stadium. Bondscoach Ronald Koeman gelooft in een goede afloop van de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal. „Ik heb gezien hoe we ons met 26 fitte spelers op deze wedstrijd hebben voorbereid. Het is voor ons een enorme uitdaging om ons te meten met een geweldig elftal. Ik heb er wel vertrouwen in.”

Wel is Frankrijk volgens Koeman een sterke tegenstander. „Ze hebben een ervaren ploeg en spelen heel compact. Als ze de bal krijgen, kunnen ze heel snel omschakelen en daarna snel voor ons doel verschijnen. Ze beschikken over spelers met geweldige individuele kwaliteiten.”

Opstellingen Nederland en Frankrijk

De grote vraag bij de Fransen is: speelt sterspeler Kylian Mbappé wel of niet? Dat is nog steeds in nevelen gehuld. De sterspeler brak maandag zijn neus en trainde gisteren in het stadion met een gezichtsmasker. Koeman zei eerder dat hij zijn speelwijze of opstelling niet aanpast als hij weet of Mbappé wel of niet speelt.

De bondscoach van Oranje heeft de beschikking over zijn volledige selectie. Brian Brobbey is er na hamstringklachten ook weer bij. Koeman liet weinig los over zijn plannen voor de kraker met de wereldkampioen van 2018. Wel benadrukte hij dat hij bij het samenstellen van zijn basisopstelling goed naar de tegenstander kijkt. Hij zou kunnen kiezen voor niet vier maar vijf verdedigers tegen de Fransen. Niet uitgesloten is dat hij Xavi Simons op de bank laat plaatsnemen. In dat geval is Jeremie Frimpong een logische vervanger.

Wat zijn de kansen van Nederland?

Hoewel Frankrijk bij de bookmakers nog steeds favoriet is om als winnaar van het veld af te stappen, zijn de kansen van Nederland na de vorige wedstrijden gestegen. Dat zou zomaar eens te maken kunnen hebben met de (mogelijke) afwezigheid van Mbappé en de tegenvallende wedstrijd tegen Oostenrijk.

Weersvoorspelling

Voor de mensen die buiten het EK-duel willen volgen, is er goed nieuws. In het overgrote deel van het land blijft het, met temperaturen tussen de 14 en 18 graden, in de avonduren nagenoeg droog. Je kunt tijdens de aftrap zelfs nog even van het zonnetje genieten.

Vorige Volgende

Reacties