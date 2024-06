Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo reageren politiek leiders op de uitslag van de Europese verkiezingen (en deze harde campagne leverde niks op)

De Europese verkiezingen lijken misschien een ver van je bed-show, maar toch was de opkomst dit jaar een stuk hoger dan in 2019, tijdens de vorige verkiezingen. 46,8 procent van de mensen die mogen stemmen, deden dat ook. Vijf jaar geleden was dat 41,8 procent. Hoe reageren politiek leiders op de (voorlopige) uitslag van de Europese verkiezingen?

Uit de definitieve exitpoll – dat is nog niet de bevestigde uitslag maar ligt daar niet ver vandaan – bleek dat GroenLinks-PvdA de meeste zetels heeft behaald, maar de PVV zit de linkse partij op de hielen.

Voorlopige uitslag Europese verkiezingen

Uit de definitieve exitpoll blijkt dat GroenLinks-PvdA 8 zetels heeft behaald, de PVV groeit flink naar 7 zetels, de VVD heeft er 4, CDA en D66 allebei 3. BBB krijgt waarschijnlijk 2 zetels, PvdD, SGP, Volt en NSC allemaal één. Er zit een foutmarge van een zetel in de exitpoll, dus de kans bestaat dat Volt nog naar 2 zetels stijgt, bijvoorbeeld, maar de kans bestaat ook dat partijen die nu geen zetel hebben (FvD, 50Plus en CU) wél een zetel krijgen.

‘Hier kunnen we mee aan de slag’

Frans Timmermans, die aan het hoofd van GroenLinks-PvdA staat, is blij met de waarschijnlijke 8 zetels die zijn partij krijgt. Ondanks het verlies van een zetel, is GL-PvdA de grootste Nederlandse partij in Brussel. „Hiermee kunnen we aan de slag”, aldus een uitzinnige Timmermans. Hij hoopt Europa „solidair” en „veiliger te maken” en wil ervoor „zorgen dat er een Green Deal 2.0 komt”.

„Als je alle zetels bij elkaar optelt van de pro-Europese partijen, zeggen wij tegen de rest van Europa die nog moet gaan stemmen: het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat radicaal-rechts deze verkiezingen gaat winnen”, zei Timmermans. „Kijk eens wat Nederland doet, doe hetzelfde.”

Wilders hoopt op een extra zetel

Ondanks dat de PVV van Geert Wilders de grootste groei zag bij de Europese verkiezingen (van 1 naar 7 zetels), hoopt Wilders dat zijn partij door de foutmarge nog een extra zetel krijgt. PVV zou dan even groot zijn als GroenLinks-PvdA. Wel is hij „enorm blij” met de uitkomst van de Europese verkiezingen. Hij noemt het „een gigantische overwinning”.

Zondagavond komen via de ANP Verkiezingsdienst de uitslagen naar buiten op basis van de getelde stemmen in gemeenten. De zetels zoals die gisteren bekend zijn geworden, komen van een exitpoll van Ipsos I&O/NOS.

Wilders noemde de „dikke 7 zetels” waar zijn partij op afstevent „ongekend”. „Ik denk niet dat dat veel eerder door partijen is gehaald.” Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november werd de PVV nog veruit de grootste partij. Nu lijkt GroenLinks-PvdA Wilders’ partij toch voorbij te streven, hoewel Wilders nog steeds hoopt op acht zetels. „Een mooier resultaat is natuurlijk altijd mogelijk, maar had ik eigenlijk niet verwacht.”

Yeşilgöz is kort: ‘Dank voor je stem’

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft tijdens de bijeenkomst van de VVD over de uitslagen niet gereageerd op het verlies van een zetel. De VVD had vijf zetels, nu vier. Alleen op X spreekt ze zich kort uit: „Dank voor je stem! Wij hebben een heel mooie avond in Rotterdam en gaan morgenvroeg weer keihard voor je aan de slag! Overal in Nederland én in Europa!”

Nexit-campagne FvD leverde niks op

Ondanks dat Forum voor Democratie van Thierry Baudet met lijsttrekker Ralf Dekker een harde campagne voerde voor een Nexit, een vertrek van Nederland uit de EU, heeft dat de partij niks opgeleverd. Vooralsnog krijgt FVD geen zetel.

De PVV was lange tijd ook voorstander van een vertrek uit de EU, maar die partij veranderde dit jaar van gedachten. In Nederland is geen steun voor een Nexit, concludeerde Geert Wilders. Hij wil nu de EU van binnenuit veranderen. Na deze wijziging zette FVD nog harder in op een Nexit, maar dat levert dus geen zetel op.

Na de vorige verkiezingen in 2019 zat FVD met drie, en na de Brexit met vier vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Maar uiteindelijk splitsten alle Europarlementariërs zich af van FVD. Toch zat de partij op het eind nog met 1 zetel in het EP, omdat Marcel de Graaff in 2022 van de PVV overstapte naar FVD. FVD heeft geen gehoor gegeven aan verzoeken om te reageren op de exitpoll.

