Sinner klopt Djokovic en staat voor het eerst in finale grand slam

Jannik Sinner heeft voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi bereikt. De 22-jarige Italiaan deed dat op de Australian Open ten koste van Novak Djokovic, tienvoudig toernooiwinnaar in Melbourne: 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3. Het was voor Sinner, die op weg naar de finale onder anderen de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong uitschakelde, de eerste keer dat hij een set af moest staan op deze editie van de Australian Open.

In de finale treft de als vierde geplaatste Sinner de Rus Daniil Medvedev of de Duitser Alexander Zverev.

Djokovic hoopte op de Australian Open op zijn 25e grandslamtitel, maar tegen Sinner bleek al snel dat die er nu niet zou komen. De onbevangen spelende Italiaan won de openingsset comfortabel en stond slechts één game af aan Djokovic, die worstelde met zijn service en backhand.

Tiebreak

De tweede set gaf hetzelfde beeld te zien en Djokovic leek op weg naar een pijnlijke nederlaag. Tot vrijdag was zijn laatste verliespartij op de Australian Open in 2018 tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon.

Sinner verslapte ook in de derde set niet. Belangrijk verschil was dat Djokovic de ballen beter begon te raken. Bij een stand van 5-5 en 40-40 lag de partij minutenlang stil, omdat een man op leeftijd op de tribune onwel werd. Na de hervatting kreeg Sinner op 6-5 één matchpoint, maar die benutte hij niet. Djokovic richtte zich als vanouds op en sloeg toe in de tiebreak.

Niet comfortabel

Die gemiste kans bracht Sinner, die uit Zuid-Tirol komt, niet van slag. In de vierde set brak hij Djokovic en liep uit naar 3-1. De Italiaan maakte het daarna op overtuigende wijze af en maakte een einde aan een reeks van 33 zeges op rij van de 36-jarige Djokovic op de Australian Open.

„Ik merkte dat hij zich niet helemaal comfortabel op de baan voelde”, zei Sinner, die vorig jaar in de halve eindstrijd van Wimbledon in drie sets zijn meerdere moest erkennen in Djokovic. „Daar heb ik veel van geleerd.”

Sinner won drie van de laatste vier ontmoetingen met Djokovic. „Ons spel lijkt redelijk op elkaar. Waarom hij het zo lastig tegen mij heeft? Dat moet je aan hem vragen”, zei de winnaar lachend.

ANP

