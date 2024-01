Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rusland en Oekraïne bakkeleien in VN-Veiligheidsraad over crash

Rusland en Oekraïne hebben donderdag beschuldigingen uitgewisseld in de VN-Veiligheidsraad naar aanleiding van de crash van een Russisch militair vliegtuig nabij de grens met Oekraïne een dag eerder. Rusland had om de bijeenkomst van de raad verzocht.

„Alle informatie die we vandaag hebben, laat zien dat we te maken hebben met een geplande, doordachte misdaad”, zei de Russische ambassadeur bij de VN Dmitri Poljanski. Volgens Moskou heeft Kyiv een Russisch IL-76-transportvliegtuig met 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord neergehaald, voorafgaand aan een geplande uitwisseling van gevangenen.

Polijanski: „De Oekraïense legerleiding kende de route goed en wist van de manier waarop de soldaten naar de plaats van uitwisseling zouden worden vervoerd.” Daarop beschuldigde hij Oekraïne ervan zijn eigen troepen op te offeren „aan de westerse geopolitieke belangen”.

Oekraïne wees beschuldigingen dat het achter een complot zat om het vliegtuig neer te halen resoluut af. „Oekraïne was niet geïnformeerd over de manier waarop de gevangenen werden vervoerd”, zei VN-vice-ambassadeur Chrystyna Hajovysjyn. Volgens haar ging het om „een opzettelijke actie van Rusland om de levens en veiligheid van de gevangenen in gevaar te brengen”.

De Russische gevangenen in de uitwisseling waren overgebracht naar de afgesproken locatie, zei ze. „De Russische kant moest hetzelfde veiligheidsniveau garanderen als Oekraïense gevangengenomen militairen”, aldus de Oekraïense diplomate. En: „Rusland heeft een menselijk schild in de lucht gebruikt om het transport te verhullen van raketten die tegen vreedzame Oekraïense steden kunnen worden gebruikt.”​

ANP

Vorige Volgende

Reacties