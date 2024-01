Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermakelijk gelijkspel Go Ahead Eagles en NEC Nijmegen

Een enerverend duel tussen Go Ahead Eagles en NEC is in een 2-2-gelijkspel geëindigd. De bezoekers kwamen twee keer op voorsprong in De Adelaarshorst, maar Go Ahead wist beide keren terug te komen. In de stand behoudt de ploeg uit Deventer de zesde plek, NEC is de nummer zeven.

Go Ahead dacht in blessuretijd van de eerste helft op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Victor Edvardsen telde niet omdat er buitenspel was geconstateerd. Kort daarna, in de vijfde minuut van de extra tijd, maakte NEC wel een geldige goal. Scheidsrechter Ingmar Oostrom legde de bal op de stip na een overtreding op Kodai Sano binnen de 16 meter. Magnus Mattsson faalde niet vanaf 11 meter.

Eagles-aanvoerder Bas Kuipers zorgde in de 74e minuut voor de gelijkmaker (1-1). Hij werkte een voorzet van Bobby Adekanye achter NEC-doelman Jasper Cillissen. NEC kwam diep in de tweede helft opnieuw op voorsprong door een goal van nieuwkomer Tjaronn Chery: 1-2. Dat was kort nadat Victor Edvardsen een grote kans voor Go Ahead miste; hij schoot de bal uit een voorzet van Mats Deijl net over. De thuisploeg kreeg vlak voor tijd alsnog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, omdat het een strafschop kreeg. Edvardsen schoot dit keer wel raak.

