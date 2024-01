Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verontwaardiging om uitstel Holocaustlezingen hogeschool

Er is veel verontwaardiging om de Hogeschool Utrecht (HU), die een reeks Holocaustlezingen heeft uitgesteld. Volgens de HU is dat omdat de veiligheid van sprekers niet gegarandeerd kon worden. Maar De Telegraaf citeerde een woordvoerder die eerder zei dat er meer tijd nodig was om de Hamasaanval van 7 oktober „in een breder perspectief te plaatsen”.

NSC-leider Naomi Mestrum vraagt zich op X hardop af waar „het morele kompas” van de HU is gebleven. Omtzigt laakt onder meer dat de HU een Holocaust-overlevende heeft afgebeld voor de lezing. De NSC-leider wil dat de lezingen snel doorgaan, en dan ook openbaar.

BBB-leider Caroline van der Plas wil mede vanwege het besluit van de HU een Kamerdebat over antisemitisme. Ze vindt het „onbegrijpelijk” dat de hogeschool hier voor kiest op de dag dat de Holocaust wordt herdacht. De lezingen zouden vanaf 7 februari starten.

CIDI

Naomi Mestrum, directeur van het CIDI, dat de lezingen samen met de onderwijsinstelling organiseert, zei dat zwichten voor bedreiging en intimidatie het laatste is dat we in deze tijd moeten willen. Volgens haar zijn veiligheidskwesties ook prima op te lossen.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was niet betrokken bij het besluit om de lezingen uit te stellen, terwijl dat bij dergelijke besluiten wel gebruikelijk is, zei haar woordvoerder. Inmiddels is er wel contact geweest en wordt gekeken hoe de lezingenreeks toch kan worden gehouden op een ander moment.

