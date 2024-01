Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bologna pakt mede dankzij treffer Zirkzee punt bij AC Milan

AC Milan heeft in de Serie A nagelaten te profiteren van het puntenverlies van koploper Juventus. Het elftal van trainer Stefano Pioli moest voor eigen publiek een gelijkspel toestaan tegen Bologna: 2-2. Het verschil tussen Milan en Juventus, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Empoli, blijft zo 7 punten.

Joshua Zirkzee bracht Bologna na een half uur spelen op voorsprong. De Nederlandse spits, die de aanval zelf opzette, kreeg de bal even later bij de tweede paal weer voor zijn voeten. Vanuit een vrij moeilijke hoek schoot hij de bal, via een verdediger, door de benen van keeper Mike Maignan: 0-1.

Milan-spits Olivier Giroud liet de kans op de gelijkmaker liggen. Hij miste in de 42e minuut een strafschop. Ruben Loftus-Cheek maakte kort voor rust alsnog gelijk: 1-1. In de tweede helft miste Milan opnieuw een penalty, dit keer via Theo Hernandez in de 74e minuut. Hij raakte de paal. Loftus-Cheek leek met een late 2-1 alsnog puntenverlies voor Milan te voorkomen, maar in blessuretijd kreeg ook Bologna een penalty. Riccardo Orsolini scoorde wel: 2-2.

Tijjani Reijnders speelde hele wedstrijd mee bij Milan. Bij Bologna gold dat voor Sam Beukema en Zirkzee.

