UNRWA-chef onthutst door opschorting financiële steun

De chef van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) heeft onthutst gereageerd op het besluit van negen landen hun financiële steun op te schorten. Ze besloten daartoe na beschuldigingen over betrokkenheid van UNRWA-stafleden bij de terroristische aanvallen op Israël op 7 oktober.

„Deze beslissingen bedreigen de voortzetting van ons humanitaire werk in de regio, in het bijzonder in de Gazastrook”, verklaarde Philippe Lazzarini op het platform X. „De Palestijnen in Gaza zaten niet te wachten op deze extra collectieve straf. Dit werpt een smet op ons allen”.

In navolging van de VS, Canada en Australië staakten Nederland, Verenigde Koninkrijk, Italië, Finland, Zwitserland en zaterdagavond ook Duitsland hun betalingen aan de VN-organisatie. Deze heeft een onderzoek gelast naar de aantijgingen aan het adres van een aantal medewerkers.

