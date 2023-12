Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sparta boekt nipte zege bij Heracles Almelo

Sparta heeft een 1-0-zege geboekt bij Heracles Almelo. Joshua Kitolano maakte na een uur de enige treffer van het matige duel.

Met de tweede uitzege op rij klimt Sparta naar de zesde plaats op de ranglijst. Heracles staat op de twaalfde plek.

Geen van beide ploegen wist in de eerste helft veel indruk te maken. Sparta-middenvelder Jonathan de Guzman testte doelman Michael Brouwer met een vrije trap, waarna Mohamed Sankoh aan de andere kant van het veld gevaarlijk was met een van richting veranderd schot. De beste kans was voor Bryan Limbombe, maar de Heracles-aanvaller schoot recht op keeper Nick Olij.

Heracles was na rust ook dicht bij de openingstreffer. Sankoh kreeg zijn hoofd net niet tegen een voorzet van Limbombe, waarna de Belg zelf een enorme kans miste. Hij kreeg bij de tweede paal een doorgeschoten bal voor zijn voeten, maar kreeg hem niet langs Olij. Een paar minuten later was het wel raak voor Sparta, al hadden de bezoekers de hulp van Heracles nodig. Sven Sonnenberg leverde bal zomaar in bij Djevencio van der Kust, die Kitolano in staat stelde om de 1-0 te maken.

De Guzman en Django Warmerdam waren in de blessuretijd nog dicht bij een tweede treffer voor Sparta, maar Brouwer redde knap.

ANP

Vorige Volgende

Reacties