Britse tiener Alex Batty terug in thuisland

De Britse tiener Alex Batty, die in Frankrijk opdook nadat hij jaren was vermist, is zaterdag in zijn vaderland aangekomen, meldt de politie van Manchester.

De 17-jarige Batty was zes jaar lang spoorloos. Zijn moeder en grootvader hadden hem in 2017 meegenomen naar Spanje voor een vakantie. Daarna verdwenen ze, terwijl de grootmoeder voogdij heeft over de tiener.

De politie van Manchester zei dat Batty is onthaald door een familielid en politieagenten, die hem ook vergezelden op zijn reis terug naar het Verenigd Koninkrijk. „Het doet mij veel genoegen te kunnen zeggen dat Alex na zes jaar veilig is teruggekeerd naar Groot-Brittannië”, zei Matt Boyle, assistent-hoofdcommissaris, tegen de pers.

De politie gaat de tiener nu spreken om te achterhalen wat er met hem is gebeurd, om te bepalen of er een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend. Hij heeft de afgelopen twee jaar in verschillende gebieden van Zuid-Frankrijk doorgebracht, waar hij met zijn moeder in „spirituele gemeenschappen” leefde, maar niet in een sekte, zei aanklager Antoine Leroy van Toulouse vrijdag.

De grootvader stierf ongeveer zes maanden geleden, aldus Leroy, eraan toevoegend dat de moeder van de jongen momenteel in Finland zou kunnen zijn. Zij wordt gezocht door de politie.

