PSV na acht jaar weer naar achtste finales Champions League

PSV staat na acht jaar weer in de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren kunnen, dankzij een zege van Arsenal op RC Lens (6-0), de tweede plaats in groep B niet meer ontgaan.

Eerder op de avond won PSV uiterst moeizaam bij Sevilla, dat halverwege de tweede helft nog met 2-0 leidde. Na een rode kaart voor oud-Ajacied Lucas Ocampos, draaide het elftal van coach Peter Bosz het duel in de slotfase alsnog volledig om. Invallers Ismael Saibari, Yorbe Vertessen (via verdediger Nemanja Gudelj) en Ricardo Pepi stelden de zege veilig. Daarna was het ‘alleen’ nog wachten op een zege van Arsenal, dat voor rust via Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Martin Ødegaard al vijf keer scoorde. In de tweede helft was ook Jorginho (strafschop) nog trefzeker.

ANP

