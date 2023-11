Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS-diplomaat en Nobelprijswinnaar Henry Kissinger (100) overleden

De Amerikaanse staatsman Henry Alfred Kissinger is op 100-jarige leeftijd overleden. Kissinger was onder meer diplomaat, politicoloog, geopolitiek adviseur en politicus. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten onder de Republikeinse presidenten Richard Nixon en Gerald Ford.

In 1973 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede om zijn rol in de onderhandelingen over het vertrek van het Amerikaanse leger uit Vietnam. De prijs, die gezamenlijk werd toegekend aan Le Duc Tho uit Noord-Vietnam, die hem weigerde, was een van de meest controversiële ooit. Twee leden van het Nobelcomité namen ontslag om Kissingers selectie. Zij waren kritisch over de Amerikaanse geheime bombardementen op Cambodja tijdens de oorlog in Vietnam.

ANP

