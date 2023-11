Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax verslaat FC Volendam, na serie van tien duels zonder zege

Ajax weet eindelijk weer hoe het voelt om een wedstrijd te winnen. De club was na tien opeenvolgende duels in de Eredivisie en Europa League zonder zege wel te sterk voor FC Volendam (2-0). Treffers van Steven Bergwijn en de ingevallen Chuba Akpom volstonden om de laatste plaats van de ranglijst te verlaten.

Ajax is naar de 15e positie geklommen. Die lage positie is nog een beetje vertekend. De club reist op 6 december naar Waalwijk om daar bij een voorsprong van 3-2 de laatste 5 minuten van een gestaakt duel met RKC uit te spelen.

Ajax kreeg veel kansen, met de nieuwe trainer John van ‘t Schip op de bank. Maar alleen Bergwijn slaagde erin om in de 57e minuut te scoren. FC Volendam werd nauwelijks gevaarlijk. Maar even na de openingstreffer liep Robert Mühren alleen op het doel van Ajax af, na een mislukte kopbal van Branco van den Boomen. Doelman Diant Ramaj voorkwam dat de spits van Volendam scoorde. Akpom besliste het duel in de 89e minuut met een kopbal.

