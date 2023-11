Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blinken geland in Israël, wil daar ‘concrete stappen’ zetten

De Amerikaanse minister Antony Blinken is aangekomen in Israël waar hij wil praten over “concrete stappen” om burgerslachtoffers te voorkomen. De VS willen een gevechtspauze om humanitaire hulp te kunnen verlenen.

“Als ik een Palestijns kind zie, een jongen, een meisje, dat uit het puin van een ingestort gebouw getrokken wordt, voelt dat als net zo’n stomp in mijn maag als wanneer het gaat om een kind in Israël of ergens anders”, zei Blinken tegen verslaggevers die met hem meereisden naar het Midden-Oosten. “Dus dit is iets waar we op zullen moeten reageren, en dat zullen we doen.”

Donderdag zei de Amerikaanse president Joe Biden dat de VS vinden dat de aanvallen tijdelijk opgeschort moeten worden. “Ik denk dat we een pauze nodig hebben”, zei hij. Zijn woordvoerder voegde daar later aan toe dat de regering pleit voor een “tijdelijke, lokale en gerichte” humanitaire pauze om hulp Gaza in te laten en mensen het gebied te laten verlaten.

