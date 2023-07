Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meest gemuteerde variant coronavirus ooit ontdekt in Indonesië: ‘Virus blijft verassen’

Een variant van het coronavirus met maar liefst 113 mutaties is ontdekt in Indonesië. Volgens onderzoekers is het de meest gemuteerde variant van het coronavirus ooit.

Deze variant, die nog geen naam heeft gekregen, dook op in een ziekenhuis in de Indonesische hoofdstad Jakarta. De variant werd ontdekt in een uitstrijkje van een patiënt. Hoe de patiënt aan zoveel mutaties is gekomen, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft dat te maken met een langdurige infectie, waardoor de patiënt het virus maandenlang bij zich heeft gedragen.

Aangetast immuunsysteem zorgt voor langdurige infectie

Dit soort infecties komen vooral voor bij mensen die een aangetast immuunsysteem hebben, door bijvoorbeeld aids of chemotherapie. Daardoor kan het lichaam het coronavirus minder goed bestrijden, waardoor iemand het langer bij zich draagt.

Hoewel dit de meest extreme variant op het coronavirus tot nu toe is, is het niet duidelijk of de variant zich ook snel kan verspreiden. Volgens Professor Lawrence Young, een viroloog aan de Warwick University, moet de nieuwe variant eerst andere coronavarianten zoals omikron ‘verslaan’ om daadwerkelijk een gevaar te vormen.

Nieuwe variant coronavirus ‘ongewoon gemuteerd’

Wel is de nieuwe variant ‘ongewoon gemuteerd’. Dat zegt Professor Ian Jones, een viroloog aan de Universiteit van Reading, tegen Daily Mail. Langdurige infecties vergroten volgens hem de kans op mutaties. „De zorg over chronische infecties is dat het virus muteert in een persoon die al immuniteit heeft gegenereerd. Met andere woorden: het virus moet mutaties hebben die aan die immuniteit kunnen ontsnappen”, legt hij uit.

De professors stellen dat er nieuwe varianten op het coronavirus zullen blijven opduiken. „Dit virus blijft ons verassen”, zegt professor Young. „Naarmate het virus zich verspreidt en blijft muteren, zal het onvermijdelijk leiden tot ernstige infecties bij de meest kwetsbare mensen en zal het ook de last van de langetermijngevolgen van de infectie vergroten.”