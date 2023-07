Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezin uit Californië stuit op beer in zwembad in achtertuin

De Amerikaanse staat Californië heeft op dit moment te maken met een hittegolf en die hitte is niet alleen voor mensen heftig. Ook dieren doen er alles aan om verkoeling te vinden, zo bleek afgelopen vrijdag toen een gezin in de stad Burbank stuitte op een beer die verkoeling zocht in het zwembad in de achtertuin.

Het kwik in Burbank steeg afgelopen vrijdag tot maar liefst 33 graden en met die temperaturen is een duik in het zwembad meer dan welkom. Maar voor de bewoners van een huis in Burbank pakte dat plan net even iets anders uit. In het zwembad in de achtertuin lag tot hun schrik een beer te poedelen.

Beer lag te relaxen in het water

Op beelden die de politie van Burbank op social media heeft gedeeld, is te zien dat de beer het zich behoorlijk gemakkelijk had gemaakt. Het dier lag te relaxen met zijn voorpoten op de rand van het zwembad.



De bewoners van het huis waarschuwde de politie. Agenten, medewerkers van de Burbank Animal Shelter en medewerkers van de California Department of Fish and Wildlife kwamen op de melding af, maar hoefden geen verdere actie te ondernemen.

Dutje in een boom

Na een korte duik besloot de beer namelijk dat het genoeg geweest was en verliet uit zichzelf uit het zwembad. Het dier klom vervolgens over een muur en in een boom vlak achter het huis, aldus de politie. Daar besloot de beer nog een dutje te doen.

Hoewel de beer niet agressief was, waarschuwt de politie inwoners van Burbank wel. Op social media worden daarom veiligheidstips voor de omgang met beren gedeeld. Zo wordt het afgeraden om weg te rennen. Wie een beer tegenkomt kan zich volgens de politie het beste groot maken en veel lawaai maken om het dier af te schrikken.