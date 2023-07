Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een saaie sportzomer voor de boeg? Niets is minder waar, zeggen liefhebbers bij Renze

Tuurlijk, de Tour de France en Wimbledon zijn volop bezig, maar verder lijkt de zomer op sportgebied op het eerste gezicht niet veel soeps. Er vinden immers geen Olympische Spelen en geen EK of WK Voetbal voor mannen plaats. Moeten we ons dan maar opmaken voor een saaie sportzomer?

Absoluut niet, zeggen journalist Erik Dijkstra en voormalig voetbalster Leonne Stentler. De sportliefhebbers pur sang vertellen in talkshow Renze naar welke sportevenementen zij het meest uitkijken.

Dat sport nog altijd leeft, blijkt wel: woensdagavond was Op1 met Marco van Basten nog de best bekeken talkshow. De voetballegende pleitte daar voor een verandering van de buitenspelregel.

Erik Dijkstra bij Renze over de sportzomer

Dijkstra zegt zich het meest op atlete Femke Bol te verheugen. „In augustus is het WK atletiek in Boedapest in Hongarije. Femke Bol is zó waanzinnig getalenteerd. Ik vind haar eigenlijk Johan Cruijff met spikes aan”, vertelt de journalist. Hij trekt de vergelijking met wielrenner Matthieu van der Poel. „Dat is ook iemand die een en al talent ademt, iets bijzonders heeft en zichzelf overstijgt. De Volkskrant schreef geloof ik ooit: alsof ze wordt voortgeblazen door de wind.”

Bol hoopt deze zomer kampioen te worden op de 400 meter horden. Bijzonder is dat ze dat deze keer veertien passen tussen de hindernissen wil zetten in plaats van vijftien. Zo hoopt ze anderhalve seconde sneller te worden, maar het is volgens Dijkstra wel een risico. Extra spannend dus. „Ik houd heel erg van atletiek omdat het heel technisch is. Op het allerhoogste niveau draait alles om die techniek.”

Leonne Stentler: ‘Er zit meer positiviteit om het vrouwenteam’

Het hart van Leonne Stentler gaat uiteraard het snelst kloppen van het WK vrouwenvoetbal in Australië (Metro sprak haar eerder over de Oranje Leeuwinnen). „Dat is geen verrassing, denk ik.” De Oranje Leeuwinnen trappen op 23 juli om 09.30 uur (Nederlandse tijd) af tegen Portugal. „Nederland hoort helaas niet meer helemaal bij de topfavorieten. Er zat vorig jaar op het EK een negatieve sfeer om het team heem. Het was slecht, er was een andere coach. Dat is dit jaar wel echt anders.”

Zo werd de gelauwerde voetbaltrainer Andries Jonker aangesteld en wordt er in een andere, meer aanvallende formatie gespeeld. „Er zit weer meer positiviteit omheen. Maar het wordt wel heel spannend, want we zitten met de Verenigde Staten in een poule.” Dat is een herhaling van de WK-finale van 2019. Toen verloren de Oranjevrouwen met 2-0 van de Amerikaanse voetbalsters. „Pijnlijk”, noemt Stentler die herinnering.

‘Eerste vrouw die harder durfde te trainen’

Als laatste tip om naar uit te kijken noemt Erik Dijkstra wielrenster Annemiek van Vleuten. „Een persoonlijke favoriet. Zij is bezig met haar laatste seizoen. Na veertig jaar, dat zijn er in wielerjaren zo’n beetje 88. Ze is nog steeds de allerbeste.”

Van Vleuten is op dit moment bezig met de ronde van Italië, die ze volgens Dijkstra zeker weten gaat binnenslepen. „Haar geheim is dat ze als eerste vrouw veel harder kon en durfde te trainen dan de rest. Collegawielrensters noemen haar the alien, omdat ze zo beestachtig hard kan trainen. Dat schrok altijd een beetje af. De beste wielrenster is nu Demi Vollering, die was altijd bang voor Annemiek van Vleuten. Dat vind ik mooi.”

