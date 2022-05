Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Walging om ‘supporters’ ADO: ‘Gelukkig geen Eredivisie’

Veel mensen hebben vol walging gereageerd op gedrag van ‘supporters’ van ADO Den Haag na de gemiste promotie tegen Excelsior. De voetbalclub uit Rotterdam gaat daardoor naar de Eredivisie en niet ADO. Gelukkig maar, zo is de mening van bijna iedereen die geen fan is van de groengelen uit Den Haag.

Supporters staat hierboven tussen haakjes, want wat er na ADO Den Haag – Excelsior gebeurde was op z’n zachtst gezegd niet fraai. En dat na een geweldige wedstrijd waarbij na 1-1 in Rotterdam en 4-4 in Den Haag strafschoppen moesten beslissen welke club volgend seizoen in de Eredivisie mag spelen. ADO stond na 47 minuten nog met 3-0 voor. De fans kwamen iets te vroeg met onderstaand spandoek. Dat was in ieder geval nog hilarisch voordat het echt misging.



Rellen in en bij het stadion

Bij en in het stadion van ADO Den Haag braken gisteravond rellen uit na het mislopen van de promotie. Supporters bekogelden de politie met bakstenen en andere voorwerpen, staken vuurwerk af, gooiden dat in het vak met Excelsior-fans en rukten borden uit de grond. De ME voerde charges uit. De politie spreekt van „fors geweld” waarbij ten minste vier agenten en verschillende omstanders gewond zijn geraakt. Een aantal mensen is naar het ziekenhuis afgevoerd. Meerdere relschoppers zijn aangehouden.

De Mobiele Eenheid voerde korte charges uit en zette ook politiehonden in om de rust te herstellen. „Ik heb gezien hoe mijn collega’s belaagd en geconfronteerd werden met zeer heftig geweld”, zegt politiecommandant Mariëlle van Vulpen in een verklaring. „Ik betreur het dat er meerdere personen, onder wie een aantal politiemensen, gewond zijn geraakt. Samen met het Openbaar Ministerie doen we onderzoek naar deze ongeregeldheden.” Kort voor middernacht keerde de rust terug.



Al tijdens ADO – Excelsior mensen op het veld

ADO-supporters bestormden na de wedstrijd het veld, was live op tv te zien. Ze gooiden brandende fakkels in het vak met Excelsior-supporters, waarop de mobiele eenheid in actie kwam. De ME was in het stadion om spelers en de arbitrage in veiligheid te brengen. De politie riep de ADO-supporters op om rustig naar huis te gaan.

ADO Den Haag verspeelde in het eigen stadion een 3-0 voorsprong. In de verlenging kwam ADO weer op voorsprong, maar Excelsior wist alsnog gelijk te maken en was de betere na achttien strafschoppen. De wedstrijd werd tweemaal onderbroken, omdat een grensrechter werd bekogeld. Later nog een keer omdat ADO-supporters over de afrastering waren geklommen en vlak langs de zijlijn stonden. Scheidsrechter Makkelie had de wedstrijd definitief kunnen staken, maar besloot het duel toch tot een einde te brengen.

Verbolgen reacties

Veel mensen hebben geen goed woord over voor wat er na ADO Den Haag – Excelsior gebeurde. Wangedrag kost ADO promotie, schrijft Valentijn Driessen vandaag in zijn column in De Telegraaf. Op sociale media regende en regent het verbolgen reacties. Als je die in één zin samenvat, kom je uit op dat het maar goed is dat ADO Den Haag volgend seizoen niet in de Eredivisie actief is.



Fijn dat ze laten zien waarom het goed is dat we ze komend jaar niet in de eredivisie terug zien 👋 #adodenhaag #adoexc https://t.co/UvA6lmUgQF — Marcel 🟥⬜ (@MscBurger) May 30, 2022



Sportiviteit bestaat nog. Chapeau, @adovincent, zo hoort het! Al die hersenloze apen die er weer een teringzooi van maakten na afloop zouden een flinke boete en een levenslang stadionverbod moeten krijgen. #adoexc https://t.co/CuBpnTG28f — PЯIΓΓSΓIFΓ (@prittstift_1) May 30, 2022



Ergens wel blij dat ze verloren hebben als je dit ziet. #ADO #adoexc https://t.co/Qke09wSLEs — Wilbert Post (@Wippien) May 29, 2022



Gewoon stoppen met publiek. Te veel tuig bij voetbalwedstrijden. Was zo rustig tijdens corona pandemie #adoexc — Ocean (@M062020) May 29, 2022



Excelsior promoveert en in Kralingen bleef het wél gezellig #adoexc #excelsior pic.twitter.com/APRXFl55op — Harro Postema (@Harro_Postema) May 29, 2022

Het gaat met ‘supporters’ van ADO Den Haag vaker mis. Apengeluiden tegen zwarte spelers van Ajax leverden enkele jaren geleden bijvoorbeeld liefst 22 stadionverboden op. Speler Ruben Schaken van ADO, zelf zwart, zei toen na afloop: „Ik schaam me ook kapot, mijn kinderen zitten in het stadion en die hebben het ook meegekregen.”