Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verdient Michael van Gerwen als hij het WK Darts wint

Michael van Gerwen is weer in ouderwetse vorm en heeft zonder al te veel moeite de halve finale van het PDC WK Darts gehaald. Daarmee heeft hij al 100.000 pond (112.822 euro) verdiend, maar het prijzengeld kan nog veel verder oplopen. Hoeveel verdient hij als hij de finale haalt en wint?

Michael van Gerwen treedt vanavond aan tegen Dimitri van den Bergh, de eerste Belg in de halve finale van het WK Darts. De andere partij gaat tussen de Brit Michael Smit en Gabriel Clemens, de eerste Duitser ooit bij de laatste vier.

Godsvermogen Michael van Gerwen

Je houdt ervan of haat het, feit is dat darts niet meer weg te denken is als kijksport in de Nederlandse huiskamers. Raymond van Barneveld legde eind jaren 90 met een aantal wereldtitels de rode loper uit voor dartend Nederland. Tegenwoordig is Michael van Gerwen de grote man. De Brabander is de enige actieve PDC-speler die alle huidige major-toernooien een of meerdere keren wist te winnen. Hij heeft dan ook een godsvermogen bij elkaar gedart, waar straks waarschijnlijk weer een paar tonnetjes bij opgeteld kunnen worden.

Het prijzengeld van het PDC WK Darts

Met een simpel kroegspel als darts vallen krankzinnige bedragen te verdienen. Of het topsport is laten we in het midden, feit is dat je een extreem goede oog-handcoördinatie nodig hebt om de top te bereiken. Daarbij komt ook nog stressbestendigheid en concentratievermogen kijken. Gooi maar eens op het moment suprême vanaf 2,37 meter een pijltje in de dubbel 20, terwijl er honderden dronken Engelsen in je oren lopen te schreeuwen. Zo simpel is het dus nog niet, wat Michael van Gerwen keer op keer weer moeiteloos lijkt te doen.

Niet voor niets heeft Viaplay de uitzendrechten van darts gekocht, net als van de Formule 1 en de Engelse voetbalcompetitie Premier League. Er gaat veel geld om in de kroegsport en het prijzengeld van het PDC WK Darts onderstreept dat nog maar eens. Alleen deelname levert al 7.500 pond startgeld op. Bij een overwinning in de eerste ronde krijg je 15.000 pond, na twee overwinningen is het prijzengeld 25.000 pond, na drie overwinningen 35.000 pond en darters die de kwartfinale halen, winnen 50.000 pond.

Wat verdient Van Gerwen als hij de finale wint?

Maar het prijzengeld begint pas echt serieus te worden bij het bereiken van de halve finale. Een plek bij de laatste vier levert 100.000 pond op. Ervan uitgaande dat Michael van Gerwen de finale haalt én wint, verdient hij morgenavond uiteindelijk 500.000 pond. Omgerekend is dat 564.111 euro. De verliezend finalist krijgt 200.000 pond.

Het totale prijzengeld tijdens het PDC WK Darts is 2.500.000 euro, waarvan Michael van Gerwen dus (voor de Nederlandse fans hopelijk) een vijfde deel mee naar huis neemt. De finale begint morgen om 21.00 uur en wordt uitgezonden op Viaplay.

Vind je de opkomstnummers altijd wel geinig? Metro zette twee jaar geleden een paar van die (oude) pareltjes op een rij.