Opkomstnummers en bijnamen van favorieten op het WK Darts

Het WK Darts met ‘onze’ grote favoriet Michael van Gerwen gaat vandaag van start. Bijnamen en opkomstnummers van al die mannen en enkele vrouwen die de pijltjes zo belachelijk minutieus kunnen gooien, zijn twee fenomenen die helemaal horen bij de dartssport en bij dit toernooi in het bijzonder.

Hier lees, zie en hoor je een overzicht daarvan van de favorieten, tenzij op het laatste moment van opkomstnummers gewisseld wordt uiteraard. Darters houden overigens meestal jarenlang dezelfde song. Eén opkomst van een mindere favoriet onthouden we je natuurlijk niet. Die van aubergine-koning Dik van Duijvenbode.

Mogelijk fans bij WK Darts

Nee, thuiswerken is er voor de 96 beste darters ter wereld niet bij. Zij zijn vanaf vandaag tot en met – als je de finale haalt – 3 januari in Alexandra Palace in Londen. Op het moment van schrijven zullen er vermoedelijk telkens duizend mensen in die legendarische dartszaal welkom zijn (de darters, callers en tellers zitten in een afgeschermde ‘bubbel’). Normaal zouden die duizend luidkeels meezingen met al die vaste opkomstnummers van de darters, maar dat is dit 28e wereldkampioenschap sowieso verboden.

Op sommige video’s zie je overigens zogeheten walk-on-girls. De organisatie, PDC, schafte deze lachende en dansende dames enkele jaren geleden af aangezien het ‘niet meer van deze tijd zou zijn’. Ondanks dat fans het de totale vertrutting van de dartssport vonden, hield de PDC voet bij stuk. Het WK Darts is in Nederland op RTL 7 te volgen.

1 Michael van Gerwen (31)

• Komt uit: Vlijmen.

• Speelt: zaterdagavond.

• Bijnamen: Mighty Mike en De Groene Sloopkogel.

• Opkomstnummer: Seven Nation Army (The White Stripes).

Feitjes: de zaal wordt gifgroen uitgelicht, naar de standaardkleur van Van Gerwens shirt. Kan zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst (gebaseerd op prijzengeld over de afgelopen twee jaar) voor het eerst sinds jaren verliezen aan Peter Wright en Gerwyn Price.

2 Peter Wright (50)

• Komt uit: Schotland .

• Speelt: vanavond.

• Bijnaam: Snakebite.

• Opkomstnummer: Don’t Stop The Party (Pitbull).

Feitjes: Houdt zijn eigen party al dansend voor hij zijn eerste pijlen werpt. Heeft elke wedstrijd een nieuwe haarkleur en door zijn vrouw geschilderde slangenkoppen op het gezicht.

3 Gerwyn Price (35)

• Komt uit: Wales.

• Speelt: maandagavond.

• Bijnaam: The Iceman.

• Opkomstnummer: Ice Ice Baby (Vanilla Ice).

Feitjes: Was eerder professioneel rugbyer. Kan de nieuwe nummer 1 van de wereld worden en dat levert ongetwijfeld een spervuur van zijn befaamde oerkreten op.

4 Michael Smith (30)

• Komt uit: Engeland.

• Speelt: volgende week woensdagavond.

• Bijnaam: Bully Boy.

• Opkomstnummer: Shut Up and Dance (Walk the Moon).

Feitjes: Gooit 180’ers alsof er een magneet in de bull zit, zijn naam zegt het al. Haalde de finale van 2019, maar verloor die van Michael van Gerwen.

5 Rob Cross (30)

• Komt uit: Engeland.

• Speelt: volgende week dinsdag.

• Bijnaam: Voltage.

• Opkomstnummer: Hot Hot Hot (Arrow).

Feitjes: Dankt zijn naam aan het feit dat hij voor zijn dartsleven elektricien was. Won als betrekkelijk onbekende darter in 2018 in WK, waarbij hij legende Phil Taylor versloeg die die avond afscheid van de sport nam.

6 Nathan Aspinall (29)

• Komt uit: Engeland.

• Speelt: volgende week woensdag.

• Bijnaam: The Asp.

• Opkomstnummer: Mr. Brightside (The Killers).

Feitjes: Was als voetballer jeugdkeeper bij Manchester United. Had voor de editie 2018-2019 alleen nog geld om naar het WK in Londen af te reizen, bereikte toen de halve finale en had opeens tienduizenden ponden op zijn bankrekening staan.

7 James Wade (37)

• Komt uit: Engeland.

• Speelt: vrijdagavond.

• Bijnaam: The Machine.

• Opkomstnummer: The Boys Are Back In Town (Thin Lizzy).

Feitjes: Speelt inderdaad als een machine, vooral met ontevreden blikken op zijn gezicht. Trouwde vijf jaar geleden met een walk-on-girl, Sammi Marsh.

8 Dave Chisnall (40)

• Komt uit: Engeland.

Speelt: volgende week woensdag.

• Bijnaam: Chizzy.

• Opkomstnummer: Dizzy (Vic Reeves and Wonderstuff).

Feitjes: Bereikte al eens de WK-finale van de andere, minder belangrijke dartsbond BDO (2010, verloren). Won ondanks zijn talent nog nooit een groot televisietoernooi, maar bereikte wel drie finales.

9 Dimitri van den Bergh (26)

• Komt uit: België.

• Speelt: volgende week dinsdag.

• Bijnamen: The Dreammaker en Dancing Dimi.

• Opkomstnummer: Happy (Pharell Williams).

Feitjes: Heeft een nogal bijzonder dansje bij zijn opkomst (ook als er geen publiek is). Was twee keer jeugdwereldkampioen (2017 en 2018).

10 Ian White (50)

• Komt uit: Engeland.

• Speelt: maandag.

• Bijnaam: Diamond.

• Opkomstnummer: Play That Funky Music (Wild Cherry).

Feitjes: Wordt door kenners en dartsfans door zelden emoties te tonen als nogal saai gezien. Heeft nog nooit een tv-toernooi gewonnen.

Outsider Vincert van der Voort (44)

• Komt uit: Purmerend.

• Speelt: zondagmiddag.

• Bijnaam: The Dutch Destroyer.

• Opkomstnummer: Give It Up (KC & the Sunshine Band).

Feitjes: Heeft de afgelopen jaren ernstige rugklachten overwonnen en dart net zo snel als Lucky Luke schiet. Het publiek zingt zijn naam op de maat van zijn opkomstnummer.

Gaat dat zien: Dirk van Duijvenbode (28)

• Komt uit: ’s-Gravenzande.

• Speelt: vrijdagavond.

• Bijnaam: Aubergenius.

• Opkomstnummer: Glimpse of the Future (DJ Typhoon).

Feitjes: Werkt een deel van de week als administrateur bij een auberginekweker en laat dat in elk interview weten (‘eet aubergines mensen’). Heeft de meest opvallende opkomst van allemaal. Nou ja, kijk zelf maar.

