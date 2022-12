Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buitenlandse media lovend over Oranje, vooral Dumfries geprezen

De buitenlandse media hebben het een dag na de Nederlandse zege op de Verenigde Staten (3-1) op het WK voetbal in Qatar over een ‘meedogenloos Oranje’. Vooral over Denzel Dumfries, goed voor twee assists én een doelpunt, worden lovende woorden geschreven.

„Nederland overleefde een laat schrikmoment tegen de Verenigde Staten dankzij meedogenloze afwerking”, schrijft de BBC. Vooral het openingsdoelpunt van Memphis Depay was volgens de Britse omroep fraai. „Niemand zal beweren dat dit een klassiek Nederlands elftal is, maar ze hebben op alle gebieden een sprankje kwaliteit en de schoonheid van hun eerste doelpunt, dat de puristen in hun thuisland in vervoering zal hebben gebracht. Het was een demonstratie van hun capaciteiten”, aldus de BBC.

Dumfries in het middelpunt van de belangstelling

Bij dat doelpunt verzorgde Dumfries de voorbereiding, net als bij het tweede doelpunt van Daley Blind. Dumfries staat wat buitenlandse media betreft dan ook in het middelpunt van de belangstelling. „Met twee perfecte assists stuurde hij het Amerikaanse elftal terug naar de hoofdstad Washington. Met zijn doelpunt werd de hoop van de Verenigde Staten vernietigd. Niet de Amerikaanse acteur Denzel Washington zorgde voor ‘horror’, maar Dumfries”, schreef de Duitse krant Bild.

Ook de Franse collega’s van L’Équipe hebben vol bewondering naar de rechtsback van Internazionale gekeken. „Dumfries viel vooral aanvallend op met een assist op zowel Depay als Blind en zelf maakte hij ook een doelpunt. De verdediger van Inter bleef de hele wedstrijd maar heen en weer over de rechterflank denderen.”

Tekortkomingen Amerikanen blootgelegd

The New York Times heeft het over de ‘klinische wijze’ waarop het Nederlands elftal de VS versloeg. „Nederland heeft de dromen, het gevoel van ‘wat als?’, op klinische wijze uiteen laten spatten en alle tekortkomingen van de Amerikanen blootgelegd”, aldus de Amerikaanse krant. „Na een toernooi waarin zoveel dingen goed gingen en een avond waarin zoveel dingen fout gingen, kan er een knagend gevoel blijven hangen dat ze meer hadden kunnen bereiken.”