Alle lof voor protest op veld WK in Qatar: ‘Als KNVB toch 1 procent van zijn lef had’

Het eerste échte protest tijdens het WK in Qatar, wordt – in ieder geval in Nederland – luid bejubeld. Een man betrad het veld met een regenboogvlag en teksten op zijn shirt tijdens de voetbalwedstrijd Portugal – Uruguay. Het duurde kort en het beeld werd voor de tv-kijkers overal ter wereld meteen weggedraaid. Maar het punt was gemaakt.

De wedstrijd tussen Portugal en Uruguay op het WK in Qatar werd kort onderbroken. De regenboogvlag werd door de Iraanse scheidsrechter Faghani van het veld geraapt. De activist werd meteen door beveiligers opgepakt, maar rustig naar de kant van het veld begeleid. Het was de eerste keer tijdens de eindronde dat een toeschouwer tijdens een wedstrijd het veld betrad.

Vandaag is minister van Sport Conny Helder, op de dag van Nederland – Qatar, op het WK aanwezig. Zij sprak vanmorgen met Ali bin Samikh Al Marri, de minister van arbeid, over mensenrechten in zijn land.



Must be a very brave fan to invade stadium in Qatar???pic.twitter.com/HK5MnkZN64 — V.M Mlungu (@TheVeZzy) November 28, 2022

Protestbeelden WK in Qatar? Da’s niet de bedoeling

Op de televisiebeelden was van het incident weinig te zien. Dat wil de organisatie van het WK in Qatar niet. Op beelden die via sociale media werden verspreid was wel zichtbaar hoe een man zwaaiend met de vlag het veld op rende. Hij droeg een shirt waarop hij ook steun betuigde aan Oekraïne en Iraanse vrouwen. ‘Red Oekraïne’ en ‘Respecteer Iraanse vrouwen’ stond er op zijn shirt. De voetballers van Portugal en Uruguay keken overigens op noch om toen de man met zijn vlag kort over het veld spurtte.

De regenboogvlag is omstreden in Qatar, omdat homoseksualiteit in het land verboden is. Aanvoerder Virgil van Dijk van Oranje zou aanvankelijk een One Love-band dragen met daarop de kleuren van de regenboog, maar toen de FIFA aankondigde die actie te bestraffen met een gele kaart, zag de KNVB er vanaf. De voetbalbond gaf eerder aan om over de zaak naar een internationaal sporttribunaal te stappen. Dat bleken grote woorden, want tot een daad kwam het niet.



A fan (with what appeared to be a rainbow flag) invaded the pitch during #POR vs. #URU. Detained by security fairly quickly. pic.twitter.com/isTm5WNvY6 — Peter Galindo (@GalindoPW) November 28, 2022

👇 Wie is de man met de vlag? De man van het eerste protest op het WK in Qatar is een 35-jarige Italiaan. Goed nieuws voor hem: kort na zijn aanhouding blijkt hij vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd en mag in Qatar blijven, melden verscheidene bronnen. De activist heet Mario Ferri, bijgenaamd de Valk. Hij is zelf voetballer, maar op het voetbalveld is hij vooral bekend omdat hij wedstrijden vaker met dergelijke acties heeft verstoord. Hij speelde volgens mediaberichten voor het laatst voor een Indiase club, United Sports Club in Calcutta.

Positieve reacties op protest

Veel mensen uiten en uitten op sociale media hun waardering voor het eerste protest tijdens het WK in Qatar. Natuurlijk waren de One Love-banden er in het begin en dragen mensen op de tribunes One Love-speldjes, maar dit was toch een ander verhaal. Als de KNVB toch eens 1 procent lef had van wat de Italiaan op het veld liet zien, is zo’n mening.



Had onze nationale voetbalbond maar 1% van het lef van deze held. pic.twitter.com/QSnfzgxDUg — Maarten Hopman (@maartenhopman94) November 28, 2022

Ook vallen dingen te lezen als ‘keihard beboeten deze idioot, gedraag je naar de regels van Qatar’, maar velen roemen de moed. Ook vraagt men zich af hoe het met de man is afgelopen (goed dus, zie kader).



Zooooo die persoon met vlag in Qatar wat een lef 🤯 #PORURU — lauryn ✨ (@harrysfabqueen) November 28, 2022



Ik wil oprecht niet weten hoe die persoon met de vlag behandeld is 😥 #PORURU — Margot Celis (@celis_margot) November 28, 2022



In plaats van druk maken met een speldje zou de @KNVB en de minister nu actief de situatie van de man met de vlag moeten volgen. Iedere dag vragen stellen; hoe het gaat, of hij nog leeft. Aan de FIFA, aan de organisatoren. #PORURU — J. Hoekstra 🌍🌳🐘 (@volksfilosoof) November 28, 2022



