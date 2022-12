Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Crisisoverleg met koning Charles vanwege Netflix-docu Harry en Meghan

De documentaireserie van koning Charles’ zoon Harry en diens vrouw Meghan verschijnt binnenkort op Netflix. Dat zou de aanleiding zijn voor een koninklijk beraad. Er vindt binnenkort vindt een „crisisoverleg” plaats tussen koning Charles en zijn zoon prins William, schrijft The Daily Mirror. De Britse tabloid baseert zich op koninklijke bronnen.

In het crisisberaad zou alvast besloten worden welke reactie er moet komen op eventuele beschuldigingen richting het Britse koningshuis, zoals beschuldigingen van racisme. Koning Charles en prins William zouden „een verenigd front” willen vormen. Ook zouden de afleveringen van de documentaire goed gevolgd worden, zodat er snel kan worden gereageerd op „eventuele verdere schadelijke beschuldigingen aan het adres van de monarchie.”

De prins en prinses van Wales zouden zo snel mogelijk terugvliegen naar het Verenigd Koninkrijk voor het crisisoverleg. Het stel is momenteel in de Verenigde Staten voor de uitreiking van de Earthshot Prize, die gisterenavond plaatsvond in Boston.



Netflix heeft afgelopen donderdag de eerste trailer gedeeld van de documentaire, die volgende week op de streamingdienst verschijnt. Daarin zegt Harry dat hij er „alles aan moest doen” om zijn gezin te beschermen. „Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt.” Voor de documentaire zijn de twee gevolgd tijdens hun leven in Californië. In 2020 tekenden Harry en Meghan een contract bij Netflix voor meerdere projecten.

De documentaireserie had eigenlijk op een ander moment moeten verschijnen, maar waarschijnlijk vanwege de lancering van het nieuwe seizoen van The Crown en het overlijden van Queen Elizabeth is er voor een ander moment gekozen.