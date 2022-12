Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse sportjournalist overleden tijdens kwartfinale in Qatar, broer vermoedt opzet

De prominente Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl is in Qatar overleden nadat hij was ingestort tijdens het verslaan van het wereldkampioenschap voetbal.

Hij „zakte in elkaar” terwijl hij de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië gisteren versloeg, vertelde een getuige aan CNN. De organisatoren van het WK in Qatar zeiden dat Wahl „ziek werd” in de persruimte, waar hij „onmiddellijk ter plaatse medisch werd behandeld”.

Onduidelijke omstandigheden

Hij werd vervolgens overgebracht naar het Hamad General Hospital, zei een woordvoerder van het Supreme Court Committee for Delivery and Legacy, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de planning van het toernooi. De omstandigheden rond zijn dood zijn onduidelijk.

Het laatste dat gisteren op het Twitteraccount van Wahl verscheen was een compliment voor het doelpunt van het Nederlands elftal.



Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022

Regenboogshirt

Wahl haalde enkele weken geleden het nieuws nadat hem de toegang was geweigerd tot een stadion, omdat hij een regenboogshirt droeg. Om die reden werd hij enige tijd vastgehouden. Homoseksualiteit is strafbaar in Qatar, het gastland van het WK.

Grant Wahl’s broer, Eric Wahl, zegt opzet te vermoeden in de dood van zijn broer. Dat zegt hij in een videoboodschap op Instagram. Volgens Eric ontving zijn broer doodsbedreigingen na het incident rond het regenboogshirt. ,,Hij was kerngezond. Hij kan niet zomaar zijn gestorven.”



U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Sportjournalist Grant Wahl

Wahl had eerder medische hulp gezocht en schreef in een recente nieuwsbrief dat zijn lichaam „kapot” was gegaan nadat hij weinig slaap, veel stress en een zware werklast had gehad. Hij was al 10 dagen verkouden, wat „veranderde in iets ernstigers”, schreef hij, en voegde eraan toe dat hij zich beter voelde nadat hij antibiotica had gekregen en zijn slaap had ingehaald.

Wahl was meer dan twee decennia voetbalverslaggever, waaronder tijdens elf wereldkampioenschappen en schreef verschillende boeken over de sport, aldus zijn website.