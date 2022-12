Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Al je dromen en doelen kosten geld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 30-jarige Dionne, die vindt dat geld zéker gelukkig maakt.

Naam: Dionne

Leeftijd: 30

Beroep: online marketeer en zelfstandig ondernemer

Woonsituatie: samenwonend in koopappartement

Netto maandsalaris: meer dan 5500 euro

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„’Goed sparen voor later’, is het motto waarmee ik ben opgevoed. Ik kreeg altijd te horen dat je goed moet nadenken over wat je wil doen met je geld en dat je voornamelijk goed moet sparen. Dat is met de paplepel ingegoten. Als ik bijvoorbeeld geld kreeg van mijn opa en oma voor een goed rapport, dan moest ik een deel opzij zetten en het andere deel mocht ik gebruiken voor iets leuks.

Als puber vond ik dat soms een beetje onzin. Tijdens mijn eerste bijbaantje in het bejaardentehuis zeiden mijn ouders nog steeds dat ik iets moest sparen voor later. Ik was eerst een soort babysitter, maar voor eenzame bejaarden. Toen ik begon was ik veertien, dus ik kon nog niet echt in loondienst. Ik werd betaald door de familieleden van die bejaarden. Toen ik oud genoeg was, ging ik in datzelfde bejaardenhuis in loondienst als afwasser.”

Is die kijk op geld nog veranderd?

„Ik kom uit Zuid-Limburg en ik wilde per se op kamers. In eerste instantie dacht ik dat het allemaal nog wel meeviel qua kosten, maar later realiseerde ik me dat ik zelf volledig verantwoordelijk was voor de vaste lasten. De huur, boodschappen, zorgverzekering: ik vond het allemaal veel geld. Dat was een kantelpunt waarop ik realiseerde dat ik slimmer met geld moest omgaan.

Toen ben ik begonnen met besparen, zoeken naar goede aanbiedingen, winkelen in de uitverkoop. Shoppen doe ik nog steeds alleen in de sale. Ik vind het echt onzin om een paar schoenen of een jas te kopen voor de volle pond als ik een paar maanden later hetzelfde kan kopen voor de helft van de prijs. En ik lette heel goed op de supermarktdeals. Als er ergens één kopen, één gratis-aanbiedingen waren, ging ik daarheen. Ik at ook vaak samen met studenten om geld te besparen en ik verkocht veel spullen zodra ik ze niet meer nodig had.”

Ik vind het echt onzin om een paar schoenen te kopen voor de volle pond.

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Absoluut. Als er een vaatwasser of wasmachine kapot gaat, vind ik het belangrijk dat ik direct een nieuwe kan kopen. Daarom wil ik altijd een spaarbuffer achter de hand houden voor dit soort onvoorziene uitgaven. Die buffer bestaat uit tien maanden salaris van 2500 euro. Dat heb ik altijd achter de hand, dus daar staat nu 25.000 euro op. Dan zou ik mijzelf in geval van nood altijd tien maanden kunnen uitbetalen. Volgend jaar wil ik op sabbatical, dus dan is het sowieso belangrijk om geld achter de hand te hebben als ik ga reizen.

Daarnaast heb ik samen met mijn partner een gezamenlijke spaarrekening voor het appartement als we daar kosten aan hebben. Daar staat een paar duizend euro op. Samen sparen we maandelijks tussen de twee- of driehonderd euro.”

Zijn er nog andere spaarpotten?

„Ja. Toen ik 25 was, ben ik begonnen met beleggen. Elke maand maak ik 500 euro over naar mijn gewone beleggingsrekening en 500 euro naar mijn pensioenbeleggingsrekening. Mijn portfolio is momenteel zo’n 50.000 euro waard. Daarnaast heb ik ook een klein aandeel in cryptomunten, maar dat was vooral om te proberen, voor mij is dat geen focusmarkt.”

Hoe ben je begonnen met beleggen?

„Ik ben begonnen omdat ik het zuur vond dat mijn spaargeld minder waard werd door inflatie. Ik vond dat ik best hard werkte, dan vond ik het zonde dat mijn vermogen minder waard werd. Toen ben ik me langzaam gaan verdiepen in de wereld van beleggen. Ik ben heel klein begonnen, met een bedrag van 50 euro per maand. Daardoor kreeg ik langzaam een beetje feeling met beleggen en groeide mijn vertrouwen. Zodra ik mezelf helemaal wegwijs had gemaakt, ben ik begonnen met grotere, maandelijkse bedragen.”

Wat is je belangrijkste beleggingstip?

„Maak voor jezelf helder wat je doel is. Ga jij voor een vakantiehuis, de studie van je kind of voor je pensioen? Zodra dat duidelijk is, kun je uitrekenen hoeveel tijd je hebt tot je dat doel wil bereiken. Aan de hand daarvan is het belangrijk om te bepalen hoeveel risico je wil nemen en op basis daarvan kun je je strategie bepalen. Ga je voor een hoog risico met een hoog rendement? Of wil je passief beleggen, tegen een normaal rendement?”

‘Geld wordt pas waardevol, als je het kunt delen.’ Ben je het daarmee eens?

„Ja, daar ben ik het mee eens. Als je leeft in overvloed en daarmee mensen mee kunt nemen in je succes en geld, dan word je daar blij van. Ik ben net terug van een vakantie in Tanzania en daar ben ik ook in de lokale dorpen geweest. Als ik daar bijvoorbeeld 20 dollar achterliet in een weeshuis, dan kun je daar mensen heel blij mee maken. Op een maandsalaris van 100 dollar is dat natuurlijk veel geld, terwijl het voor mij iets kleins is. Op verschillende plekken heb ik zoiets gedaan en daardoor besef ik ook dat het iets heel moois is als je anderen kunt helpen, door te delen.

Dat geldt overigens ook binnen mijn eigen omgeving. Als ik mijn ouders mee uit lunchen kan nemen, vind ik het ook heel fijn dat ik dat kan betalen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik ben wel van mening dat geld zeker gelukkig maakt. Want al je dromen kosten geld. Of dat nu een reis of een nieuwe bank in je huis is, dan denk ik wel dat geld een mooie bijdrage kan leveren. Maar dat is niet alléén geld. Het allerbelangrijkste is dat je mensen om je heen hebt. Anders zit je maar alleen met je geld en wordt het denk ik heel eenzaam.”

