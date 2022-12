Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brazilianen onder vuur tijdens WK in Qatar na ‘mishandeling kat’

De voetbalsterren van de Braziliaanse selectie spelen wel vaker een kat -en muisspel met de media op het WK in Qatar, maar dit gaat heel erg ver. Een persmedewerker van de Seleção krijgt op social media de wind van voren nadat hij hardhandig een poes van tafel gooide. Wat die kat daar deed? Geen hond die het weet.

Brazilië raast als een stoomtrein door het WK in Qatar en ook het stokoude Kroatië lijkt een vogel voor de kat. Een van de gele kanaries kan er in ieder geval over meespreken wat er gebeurt wanneer je een kat zonder handschoenen aanpakt.



Een overijverige perschef van de Brazilianen ging er namelijk met de aandacht vandoor tijdens een persconferentie op het WK in Qatar. De nobele onbekende kon het schijnbaar niet pikken dat een poes had besloten zijn plaats in te nemen tijdens het mediamoment. Niemand ergerde zich nochtans aan het beest.

Braziliaanse ‘catroverse’ op WK in Qatar

In tegendeel. Journalisten vonden de impromptu mascotte van het Braziliaanse elftal wel geinig. Vinicius Jr. kijkt eerst verrast en met grote ogen naar het tafereel. „Pakt die man nou echt dat beest op bij het rug- en nekvel?”, zie je de winger van Real Madrid denken, alvorens de betreurenswaardige handeling ongemakkelijk weg te lachen.



Eerst aait hij de kat nog lief over het hoofd, maar dat bleek een afleidingsmanoeuvre om het beest een vals gevoel van veiligheid aan te smeren. Zonder pardon pakt de woordvoerder het beest bij het rug- en nekvel vast en gooit hij de poes pardoes van tafel. Dan hoor je de aanwezige journalisten een terechte kreet van verbazing en ongeloof slaken, maar de ‘stoere’ persvent begrijpt alle heisa niet.

Kat-Twitter is woest

Hoe dan ook zal de man bij een volgend vergrijp vast twee keer nadenken. Op social media schreeuwt iedereen nu moord en brand en wordt er in sommige gevallen zelfs gesproken van dierenmishandeling. Zo ver zouden we het niet drijven, maar dat het kan ook anders.

Na alle controverses op het WK in Qatar – van de One Love-armband tot Chinese censuur en een onaangekondigde drooglegging – is dit uiteraard een storm in een glas water. Maar voor de Seleção is dit ongetwijfeld ongewenste aandacht die ze liever kwijt dan rijk zijn. En misschien noopt het Noppert wel aan om met katachtige reflexen de Braziliaanse bal uit het doel te houden.