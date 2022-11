Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Regenbooguitingen mogen op WK in Qatar bij Wales – Iran opeens weer wel

Bij de tweede groepswedstrijd van Wales bij het WK in Qatar, vanmorgen tegen Iran, zijn fans met hoedjes en vlaggen in regenboogkleuren opeens weer wel welkom in het stadion. Dat maakte de voetbalbond van Wales bekend.

Dat betekent dat regenbooguitingen tijdens de volgende wedstrijd van het Nederlands Elftal, vanmiddag tegen Ecuador, ook mogelijk zijn. Waarom deze vorm van protest tegen de situatie in Qatar opeens wél mag, is onduidelijk.

Regenboog in alle vormen op WK in Qatar geweigerd

Bij het eerste duel tegen de Verenigde Staten werden diverse fans van Wales met onder meer hoedjes in regenboogkleuren in het stadion geweigerd. „We hebben van de FIFA de bevestiging gekregen dat de hoeden en vlaggen in regenboogkleuren zijn toegestaan in het stadion. Alle stadions zijn hiervan op de hoogte gebracht”, aldus de voetbalbond van Wales.

Eerder deze week was een fan van Wales vol verbazing in Qatar te zien. Zij droeg een hoedje en werd geweigerd het voetbalstadion te betreden toen haar land tegen Amerika aantrad. Het was niet echt duidelijk of zij bewust voor de regenboog had gekozen, of gewoon voor ‘kleurig’, maar vermoedelijk wel. In ieder geval moest het hoofddeksel af.



This Wales fan was not allowed into their game against USA because they were wearing a rainbow bucket hat 😳 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KySl4ZsQjN — Balls.ie (@ballsdotie) November 21, 2022

Er is tijdens dit WK veel te doen over uitingen ter bevordering van inclusie. De captains van Nederland, Duitsland, Engeland, Wales, België, Zwitserland en Denemarken wilden in Qatar met de speciale OneLove-aanvoerdersband spelen. Maar de FIFA liet echter weten dat er dan gele kaarten zouden volgen, waarna de nationale bonden besloten om het plan te laten varen.

Geen protest met OneLove-band

Nederland, Engeland en Wales zien vandaag af van een protest op het veld tegen het verbod op het dragen van de OneLove-aanvoerdersband (waarmee de KNVB eerder blunderde). Zowel de Engelse bondscoach Gareth Southgate als Rob Page, zijn collega bij Wales, wil dat de voetballers zich focussen op de sportieve prestatie zelf. Oranje-bondscoach Louis van Gaal gaf in een persconferentie aan dat hij en zijn ploeg ook niet meer afgeleid willen worden en dat de focus op de wereldtitel moet liggen. Het Nederlands Elftal ontmoette eerder wel arbeidsmigranten in Qatar. De spelers gingen met hen in gesprek en speelden een partijtje voetbal.

Het Duitse Elftal hield als protest tegen de situatie in Qatar eerder deze week de handen voor de mond op de elftalfoto. De ploeg van Iran zong niet mee tijdens het volkslied, maar dat had te maken met de verschrikkelijke taferelen in eigen land.