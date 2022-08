Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maakt geld gelukkig? Nou, tot deze grens zegt de wetenschap

We voeren vaak de discussie of geld gelukkig maakt (in de kroeg, maar ook in de literatuur). Onderzoekers van Princeton probeerden hier voor eens en altijd antwoord op te geven. Stijgt geluk oneindig met je inkomen mee of is er een punt waarop hogere inkomens niet langer tot meer welzijn leiden? Met welk inkomen en salaris ben je het meest gelukkig?

Niet geheel verrassend geven de onderzoekers aan dat het antwoord op die vraag nogal complex is. Toch hebben ze wel een conclusie kunnen trekken: je geluk neemt toe naarmate je salaris toeneemt, maar alleen tot een bepaald punt.

Maakt geld gelukkig? Tot een grens

Het gaat hierbij om een grootschalig onderzoek onder Amerikanen. De onderzoekers van Princeton keken naar de gegevens en antwoorden van zo’n 450.000 mensen. De onderzoekers kwamen erachter dat meer inkomen niet per se betekent dat je gelukkiger bent, maar dat minder geld wel wordt geassocieerd met emotionele pijn. Ze zagen dat het welzijn onder respondenten toenam als het salaris hoger werd, tot de grens van 75.000 dollar (ongeveer 63.700 euro).

De onderzoekers speculeren dat dit komt doordat individuen met een jaarsalaris van boven de 75.000 dollar hun welzijn niet meer kunnen verbeteren, doordat ze niet langer kunnen doen wat daarvoor het allerbelangrijkste is: tijd doorbrengen met mensen die ze leuk vinden en genieten van vrije tijd, bijvoorbeeld.

Het toegenomen vermogen om positieve ervaringen te kopen wordt op dat moment gecompenseerd door enkele negatieve effecten. De onderzoekers verwijzen hierbij naar een andere psychologische studie, waaruit blijkt dat er een verband is tussen een hoog inkomen en een verminderd vermogen om van de kleine dingen te genieten.

In bovenstaand onderzoek is natuurlijk alleen gekeken naar Amerikanen, maar een ander wereldwijd onderzoek geeft hetzelfde beeld. Hier keken de onderzoekers naar gegevens uit de Gallup World Poll, een steekproef van meer dan 1,7 miljoen individuen wereldwijd. Ze kwamen tot de conclusie dat er inderdaad verzadiging optreedt tussen de 60.000 dollar (51.000 euro) en 75.000 dollar (63.700 euro). Al plaatsen de onderzoekers wel een kanttekening dat dit cijfer per land en regio kan verschillen. De verzadiging komt (logischerwijs) later in welvarende landen.

Verschil tussen inkomen in Amerika en Nederland

Zelf willen we ook nog even een kanttekening maken. Want hoewel de meeste Nederlanders niet bij een salaris van 51.000 euro zullen komen (het modaal inkomen in 2020 is 36.500 euro), liggen de Amerikanen met een modaal inkomen van 63.000 dollar precies tussen die cijfers. In andere woorden: de Amerikanen hebben een veel hoger salaris. Dat komt natuurlijk doordat de sociale lasten anders zijn. In de Verenigde Staten wordt je geacht veel zelf (of niet) te regelen.

De les die we hieruit kunnen trekken, is dat je met een gemiddeld salaris al behoorlijk gelukkig kan zijn. En dat meer salaris niet altijd gelukkiger maakt. Er is niets mis met veel verdienen, totdat je hiervoor moet inleveren op andere belangrijke zaken in het leven. Een goede reminder, wat ons betreft.