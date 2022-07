Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EK vrouwenvoetbal barst los: ‘Verwend geraakt met de Oranje Leeuwinnen’

Het EK vrouwenvoetbal in Engeland barst vanavond los. En natuurlijk zijn de Oranje Leeuwinnen erbij. Metro blikt vooruit met NOS-verslaggeefster en voetballiefhebber in hart en nieren Suse van Kleef.

Niet minder dan 70.000 mensen bevolken vanavond de uitverkochte Old Trafford-tribunes van Manchester United. Niet Cristiano Ronaldo staat op het veld, maar de voetbalsters van de nationale teams van Engeland en Oostenrijk. De finale van het EK vrouwenvoetbal op Wembley in Londen op zondag 31 juli? Alle 91.000 tickets verkocht, ongeacht welke landen de eindstrijd bereiken. Kunnen het de dames van het Nederlands elftal zijn, oftewel de Oranje Leeuwinnen? Metro bespreekt het in Hilversum met Suse van Kleef, de eerste vrouwelijke voetbalcommentator van Nederland. Voor radioprogramma NOS Langs de Lijn maakte zij op 13 maart 2021 haar debuut bij Willem II – sc Heerenveen.

Maar hoe dan ook: het EK voor de vrouwen gaat beginnen! En Oranje is er als titelverdediger en Europees kampioen 2017 bij.

Suse van Kleef dagelijks op NPO 1

Vanuit datzelfde Hilversum – de studio van de NOS – zien we Suse van Kleef vanaf vanavond dagelijks prime time op de buis. Met Sjoerd van Ramshorst presenteert zij vooruitlopend op de 21.00 uur-wedstrijd NOS Studio Engeland. Na het duel, vanavond dus Engeland – Oostenrijk als EK-opener, zijn de twee ook weer te zien.

Wanneer spelen de Oranje Leeuwinnen? De poulefase van het Nederlands dameselftal (groep C): Zaterdag 9 juli, 21.00 uur: Nederland – Zweden (Sheffield United).

Woensdag 13 juli, 21.00 uur: Nederland – Portugal (Wigan Athletic).

Zondag 17 juli, 18.00 uur: Nederland – Zwitserland (Sheffield United).

„Ik heb een mooie rol”, vindt Suse van Kleef over NOS Studio Engeland, waarbij zij door de sport- en nieuwszender als side-kick wordt gepresenteerd. „Lekker vrij.” De NOS heeft het momenteel razend druk met sport, want ook de Tour de France (Metro sprak erover met Roxane Knetemann) en het WK vrouwenhockey zijn in volle gang.

Suse van Kleef heeft de voetbalwereld en dat van de Oranje Leeuwinnen compleet zien veranderen. Zelf schopte zij het nog tot de jonge meiden van Nederland onder 19, maar een afgescheurde kruisband betekende einde topsportbestaan. „Maar eerlijk gezegd ben ik destijds gestopt omdat er helemaal geen uitzicht was op een profcarrière.” Haar carrière richtte zich op de journalistiek en uiteindelijk op de sport en voetbal in het bijzonder. „Zo komt het toch weer mooi bij elkaar.”

Populariteit Oranje Leeuwinnen

Na de Europese titel in eigen land in 2017 – een waar volksfeest barstte los – en de verloren finale van het WK 2019 in Frankrijk, wordt het damesvoetbal totaal serieus genomen en altijd live op tv uitgezonden, ziet Van Kleef. „De aandacht van het publiek is enorm gegroeid. Ik vind het de verdienste van de vrouwen zelf. Ze gaan op een heel positieve manier om met aandacht en met media. En ze willen ook benaderbaar blijven, dat zie je terug. Ik snap dat sponsoren met deze meiden willen worden geassocieerd. Alles wat je als adverteerder wil, heeft dat gouden team in zich. Maar ook speltechnisch wordt het voetbal van de Oranje Leeuwinnen nu serieus genomen. Komt nog bij dat een dagelijkse studioshow die ik met Sjoerd net als in 2019 mag presenteren, voor dat EK uit 2017 volstrekt ondenkbaar was. En dan zenden we ook nog eens niet alleen Oranje uit, maar ook alle andere wedstrijden.”

⚽ Wie is Suse van Kleef? Suse van Kleef is 36 jaar en groeide op in Zaandam. Na het voetbal volgde zij de opleidingen journalistiek en Europese studies. Als verslaggever en eindredacteur ging Van Kleef aan de slag bij NOS op 3. Van 2016 tot en met 2020 was zij Groot-Brittannië-correspondent voor onder meer de NOS en het Algemeen Dagblad en volgde zij Engels voetbal voor Ziggo Sport. Daar zou ik van maken: Nu is ze een van de commentatoren bij NOS Langs de Lijn bij de Eredivisie mannen en vaste co-host bij de Oranjevrouwen.

Belangstelling voor het EK vrouwenvoetbal

„Nee, in NOS Studio Engeland lopen we niet met een oranje klomp op ons hoofd”, blikt Suse van Kleef vooruit. „We maken een serieus voetbalprogamma. Het is gebleken dat als er goed wordt geanalyseerd, er mensen willen kijken. Ja, ook naar Portugal – Zwitserland. Dat er zóveel mensen belangstelling hebben, verbaasde ons ook wel hoor. Maar 1 miljoen mensen die tijdens het WK naar Frankrijk – Noorwegen keken, dat is gewoon bizar. Halve finale Amerika – Engeland? 2 miljoen! Daar bleven liefhebbers dus voor thuis.”

De populariteit van de Oranje Leeuwinnen en straks het EK vrouwenvoetbal, ziet Van Kleef ook vertaald op de amateurvelden. Al heeft dat ook een andere reden: „Toen ik jong was mochten meisjes vaak niet op voetbal. Veel clubs deden moeilijk over meisjes in jongensteams of gooiden op dat er gewoon geen meisjesteam was. Voetbal was niet voor meisjes, geen discussie. Ga maar op hockey, zeiden ouders. De komende jaren gaan we pas echt zien hoe groot de impact van de Oranje-vrouwen is geweest. De ledenaantallen in het vrouwenvoetbal stijgen, zoveel is wel duidelijker. Maar maatschappelijk gezien wordt het ook nog eens veel meer geaccepteerd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maken de Oranje Leeuwinnen kans?

Of Oranje op het EK vrouwenvoetbal kans maakt op de zege of in ieder geval een finaleplaats, daarover is Suse van Kleef nog wat gereserveerd. „De kans dat Nederland in de kwartfinale Frankrijk treft en naar huis gaat, is aanwezig. Maar we zijn een beetje verwend geraakt, hè? Ik denk echter niet dat je kansloos bent. Oranje is de afgelopen vijf jaar een toernooiploeg gebleken. Een ploeg die boven zichzelf uit kan stijgen en in staat is gebleken om sterkere selecties te verslaan. Als bondscoach Mark Parsons een eenheid kan smeden, zoals Sarina Wiegman dat de afgelopen jaren deed, dan sluit ik niets uit.”

NOS Studio Engeland begint iedere avond rond 20.25 uur en gaat na de 21.00 uur-wedstrijd door tot 23.00 uur. De meeste avonden op NPO 3, vanavond en tijdens de Oranje Leeuwinnen op NPO 1.