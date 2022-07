Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Is het erg als ik niet altijd consequent ben tegen mijn dreumes?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Nicole: „Is het erg als ik niet altijd consequent ben tegen mijn dreumes?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Is het erg als ik niet altijd consequent ben tegen mijn dreumes?’

„Hi Lisa, mijn dochter van 1,5 is enorm de grenzen aan het opzoeken. Wil ik links, gaat zij rechts. Ze kan dan heel boos worden als ze gecorrigeerd wordt. Ik vind het lastig om dan consequent te zijn. Kan het kwaad als ik dat af en toe niet ben? Ik gun haar namelijk de wereld.

– Liefs, Nicole”

Het antwoord

„Hai Nicole, ik ben bang dat je het aan de verkeerde vraagt. Of misschien juist niet, het is maar hoe je het bekijkt. Consequent zijn is namelijk allesbehalve mijn sterke kant. Laatst zei mijn zoon tijdens een verjaardag (met een kamer vol visite): ‘Als mama ‘nee’ zegt, dan kan het altijd nog ‘ja’ worden.’ Nou, dat zegt het wel zo’n beetje denk ik.

Nu is mijn oudste elf, dus inmiddels heb ik wel het één en ander geleerd. Namelijk dat consequent zijn in sommige gevallen zeker belangrijk is. Wanneer je duidelijk en consequent bent naar je kind toe, geeft dat namelijk rust, houvast en veiligheid. Bedenk daarom voor jezelf een aantal basisregels waar je je écht aan houdt. Vaak zijn die regels een weerspiegeling van je eigen normen en waarden. Niet schreeuwen, niemand pijn doen, geen dingen afpakken en niet pesten bijvoorbeeld. Maar ook: doordeweeks aan tafel eten, schoenen uit in huis of geen snoep voor 15.00 uur, zijn voorbeelden van basisregels.

Zorg vervolgens dat je op deze punten écht consequent handelt. In minder triviale zaken kun je dan vervolgens makkelijker zijn. Zo vind je een gulden middenweg tussen consequent zijn en de teugels laten vieren, want niet áltijd consequent zijn is ook heus niet zo heel erg hoor. En het opvoeden wordt er ook niet veel leuker op trouwens. De spontaniteit zakt weg en juist dat is zo leuk aan het opvoeden van kinderen. In dit artikel lees je uitgebreider over waarom je echt niet altijd consequent hoeft te zijn tegen je kinderen.

Overigens denk ik dat je dochter op deze leeftijd nog niet zo bewust jouw grenzen aan het testen is. Waarschijnlijk is ze gewoon heel nieuwsgierig en wil ze graag de wereld ontdekken. Dat hoort bij deze leeftijd en hoewel dat soms lastig is, is het natuurlijk ook erg leuk. Dus geniet vooral van deze mooie ontdekkingsfase, dat opvoeden komt snel genoeg!”

