Turncoach Vincent Wevers werd vrijgesproken, maar ‘piept en kraakt’ het onderzoek?

Turncoach Vincent Wevers, de vader van turntoppers Lieke en Sanne Wevers, is vrijgesproken in een langdurige rechtszaak over grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Volgens de tuchtcommissie ontbrak het aan bewijs, maar aan de kant van slachtoffers klinkt het geluid dat het onderzoek piept en kraakt.

De turnwereld stond de afgelopen tijd in een slecht daglicht. Turnsters kaartten aan dat de topsport-omgeving soms zorgwekkende vormen aanneemt en er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de turnhal. In 2020 verscheen op Netflix de documentaire Athlete A. Daarin kwam het seksueel misbruik in de Amerikaanse turnwereld aan het licht. Turnarts Larry Nassar maakte honderden slachtoffers. Onder meer turn-icoon Simone Biles en andere grote Amerikaanse topturnsters werden slachtoffers van zijn daden.

Turnwereld op z’n kop

Maar dat verontrustende geluid sijpelde dus ook door in Nederland. Meerdere vrouwen traden naar buiten over hun turncarrière en het wangedrag dat hen werd aangedaan. In 2020 startte turnbond KNGU een onderzoek. 25 coaches werden de afgelopen tijd aangeklaagd, vijf zaken zijn inmiddels afgehandeld. Ook turncoach Vincent Wevers werd beschuldigd, wat ervoor zorgde dat zijn dochter Sanne Wevers in tranen voor de camera van de NOS stond.

Maar de trainer is onschuldig, oordeelde de rechtbank. Wevers liet in een reactie weten: „Het spijt me zeer en het doet mij verdriet als sommigen, waaronder de melders, mijn trainingsmethoden als denigrerend of als grensoverschrijdend hebben ervaren. Die intentie heb ik, nogmaals, nooit gehad.”

Turncoach Vincent Wevers vrijgesproken

Er klonken beschuldigingen rondom Wevers over schelden, negeren, het aanwakkeren van eetstoornissen, slaan en schoppen. De coach laste iedere training een weegmoment in en gaf commentaar op het gewicht van de turnsters. Iets waarover hij later zei „spijt van te hebben”. Het schreeuwen lag volgens hem aan de omvang van de sporthal, maar alle andere aantijgingen ontkende hij al die tijd.

Sportjournalist Marco Knippen schoof gisteravond aan bij Op1. Hij sprak de afgelopen tijd vele slachtoffers en is overduidelijk niet te spreken over het onderzoek. Het is een lastige kwestie, legt hij uit. De slachtoffers deelden hun verhaal met het Instituut Sportrechtspraak (ISR), maar de onderzoekswijze piept en kraakt volgens Knippen. Tafelgast Olcay Gulsen, die bij Op1 zit om over haar nieuwe programma Fatale Liefde te praten, haakt in. „Mag deze coach weer jonge vrouwen gaan coachen?”, vraagt zij. En dat beaamt Knippen.



Journalist @MarcoKnippen had contact met de turnsters die Wevers beschuldigden. ''Een aantal van hen zit echt stuk.'' @attjekuiken vindt dat het Instituut Sportrechtspraak opgedoekt moet worden. ''Als je ziet hoeveel signalen er waren van turnsters dat het niet goed was.'' #Op1 pic.twitter.com/Cpb7odsOUJ — Op1 (@op1npo) May 2, 2022

Onderzoek faalt en slachtoffers de dupe

Oud-turnster en klokkenluider Petra Witjes diende de eerste klacht tegen Wevers in, in 2007. „Wij zijn de dupe van de onbekwame handelswijze van het ISR. Deze uitkomst is de zoveelste klap. Dit onrecht gun ik niemand, wat mij betreft wordt het hele ISR opgedoekt.”

De turnbond gaat na deze uitspraak in hoger beroep. Knippen legt uit dat de turnsters de handdoek in de ring willen gooien. Zij vrezen, nadat ze beschadigd werden, dat ze met de komende rechtszaken her-traumatiseren.

Nederlandse turnploeg boos door stilleggen topsportprogramma

De Nederlandse topturnsters Lieke Wevers, Tisha Volleman en Naomi Visser spraken zich vorige week nog kritisch uit over het onderzoek en de turnbond. De bond legde namelijk, door alle aantijgingen, het topsportprogramma in 2020 stil en ontnam de selectie hun kans op de Olympische Spelen in Tokyo. Daarnaast is er bij de KNGU een leegloop aan mensen ontstaan en ontbreekt het aan professionele coaches door alle beschuldigingen. De turnsters zeiden dat „dromen zijn verwoest” en de topsportgeneratie tekort is gedaan.

